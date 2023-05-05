"بعد النهائي" .. دياز يرد بحسم على ضم الهلال ليونيل ميسي

هل تتم الصفقة الحلم؟

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رد مدرب الهلال رامون دياز أثناء المؤتمر الصحفي لنهائي دوري أبطال آسيا على إمكانية انضمام ليونيل ميسي للفريق.

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وعقب الزيارة الأخير للمملكة العربية السعودية من أجل غرض ترويجي سياحي، عادت بقوة شائعات انضمام النجم الأرجنتيني للهلال، وتقدم الأخير بعرض بقيمة 400 مليون في العام.

وأثناء المؤتمر الصحفي لإياب المباراة النهائية لنهائي آسيا بين الهلال ومضيفه أوراوا الياباني، تلقى دياز سؤالاً عن إمكانية انضمام مواطنه لناديه في الصيف المقبل.

ورد دياز قائلاً بإن تركيز الفريق ككل الآن منصب على قمة أوراوا وتحقيق اللقب الآسيوي، وبعد المباراة سيكون لكل "حادث حديث"، في إشارة إلى صفقة ميسي.

وتم معاقبة ميسي من قبل ناديه باريس سان جيرمان بالإيقاف لمدة أسبوعين بسبب السفر دون إذن للسعودية، وسط تقارير عن توقف المحادثات بين الطرفين لتوقيع عقد جديد.

Shahid