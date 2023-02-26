ليونيل ميسي في الدوري الإنجليزي الممتاز؟ ماك أليستر: تجاوز الأصعب!

هل نرى ليونيل ميسي بقميص نادٍ إنجليزي؟

يعتقد الأرجنتيني أليكس ماك أليستر، لاعب برايتون الإنجليزي أن قائد بلاده ونجم باريس سان جيرمان، ليونيل ميسي، قادر على التألق والتأقلم في أي بطولة في العالم حتى لو كانت الدوري الإنجليزي.

وأجرى ماك حوارًا مع صحيفة دايلي ميل قال فيه عن قائده في المنتخب: "لو لعب ميسي في الدوري الإنجليزي فسيكون الأفضل، لا شك في ذلك. لا أعتقد بأن ذلك سيكون صعبًا عليه فقد أظهر جودته وأهميته للفريق خلال كأس العالم أكثر البطولات صعوبة".

وتوج ميسي وماك بلقب كأس العالم 2022 في قطر بعد تغلب الأرجنتين على فرنسا بركلات الترجيح في النهائي لتحصد الأرجنتين لقبها الثالث في تاريخها.

وتابع لاعب برايتون عن قائد بلاده "في الأرجنتين نحن ممتنون له وفخورون به لأننا أبطال العالم بفضله".

وينتهي عقد ليونيل مع باريس سان جيرمان بنهاية الموسم الحالي ولم يجدد عقده بعد، وسط أخبار عن جلسة أولية جمعت إدارة ناديه الحالي ووالده ووكيله في نفس الوقت، خورخي ميسي.

وتُمني جماهير برشلونة الذي غادر ميسي فريقها قبل موسمين وهو الهداف التاريخي بعودة نجم الأرجنتين لصفوف النادي الذي ما زال يعاني من مشاكل مالية.