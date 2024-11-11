"بعد الجدل الذي فجره مدرب إنتر ميامي!" .. ليونيل ميسي يحسم مستقبله برسالة إلى الجماهير

إنتر ميامي كتب التاريخ بقيادة ميسي قبل النكسة الأخيرة..

حسم الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي، "مستقبله" مع نادي إنتر ميامي الأمريكي، بشكل غير مباشر؛ وذلك في رسالة خاصة إلى جماهير الفريق الأول لكرة القدم.

ميسي البالغ من العمر 37 سنة، انضم إلى إنتر ميامي في صيف 2023، بعد نهاية ارتباطه بفريق العاصمة الفرنسية باريس سان جيرمان؛ وبعقد حتى 31 ديسمبر من عام 2025.

وخلال الساعات الماضية.. أثار الأرجنتيني جيراردو "تاتا" مارتينو، المدير الفني لنادي إنتر ميامي، الجدل بشأن "مستقبل" الأسطورة الأرجنتينية؛ عندما أكد أنه لا يستطيع ضمان بقاء اللاعب في صفوف الفريق.

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لكن.. ميسي أعلن عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور "إنستجرام"، مساء اليوم الإثنين، استمراره مع إنتر ميامي؛ بقوله وهو يخاطب جماهير فريقه: "الآن سنستعد للعودة بشكل أقوى، في العام المقبل".

وأضاف ليونيل ميسي بعد نهاية موسم إنتر ميامي رسميًا: "انتهى الموسم الذي واصلنا فيه النمو كنادي؛ وعلى الرغم من أننا حققنا بعض الأهداف، إلا أننا أردنا المزيد.. شكرًا لجميع الأشخاص الذين رافقونا ودعمونا".

وانتهى موسم إنتر ميامي رسميًا؛ بعد سقوط ميسي ورفاقه أمام أتلانتا يونايتد، في "المواجهة الفاصلة" بالدور الأول من تصفيات المراحل النهائية لكأس الدوري الأمريكي، مساء السبت الماضي.

وكان ميسي قد قاد إنتر ميامي، للتتويج بلقب "درع المشجعين" 2024 - لأول مرة في التاريخ -؛ بعد أن أنهى الموسم الاعتيادي من الدوري الأمريكي، في صدارة جدول "القسم الشرقي"، برصيد 74 نقطة - وهو رقم قياسي جديد -.

جدير بالذكر أنه تم ترشيح إنتر ميامي، للمشاركة في كأس العالم للأندية التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية، في صيف عام 2025؛ كـ"ممثل" عن الدولة المستضيفة، وذلك بعد تتويجه بلقب "درع المشجعين"، دون الانتظار إلى معرفة بطل كأس الدوري الأمريكي.