لقطة غريبة في الدوري الأمريكي

نجح النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي في خطف الأنظار من جديد بالدوري الأمريكي، وهذه المرة مع واحدة من أغرب المراوغات التي يمكنك مشاهدتها.

ميسي قاد إنتر ميامي للفوز على سالت ليك بهدفين دون رد، بصناعة الهدف الأول والمساهمة في الثاني، في إطار الجولة الأولى من النسخة الجديدة ببطولة الدوري.

صاحب الـ36 سنة ترك الجماهير في حالة من الصدمة والذهول، عندما قام بمراوغة أحد لاعبي الفريق الخصم وهو ساقطًا على الأرض بعد معاناته من إصابة على حدود منطقة الجزاء.

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الضحية التي نتحدث عنها هنا هو أندرو برودي مدافع سالت ليك الذي خرج للتأكيد على أنه كان اللاعب الذي تعرض للمراوغة عن طريق ميسي، بطريقة تشبه مرور اللاعبين بين الأقماع في التدريبات.

وقال برودي في قصة نشرها عبر حسابه بموقع "إنستجرام":"إلى كل من يسأل عن هذه اللقطة، نعم أنا كنت القمع المتواجد على الأرض هناك".

وتباينت ردود الأفعال حول ما فعله ميسي خلال هذا المشهد، حيث انبهر البعض بمهارته الفائقة وهدوء أعصابه، بينما اتهمه البعض الآخر بعدم احترام الخصم خلال إصابته.