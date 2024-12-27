قرار "كونميبول" قيد الدراسة..

كشفت تقارير صحفية، عن فرصة جديدة أمام النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، لاعب إنتر ميامي الأمريكي، للظهور في إحدى البطولات القارية الكبرى وتحديدًا إلى حيث ينتمي في أمريكا الجنوبية.

ووفقًا لصحيفة "آس" الإسبانية، فإن هناك اتجاهًا داخل اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم "كونميبول"، في السماح لفرق من الدوري الأمريكي للمحترفين بالمشاركة في بطولة "كوبا ليبرتادوريس" بدءًا من عام 2026.

وتمثل هذه الخطوة غير المسبوقة، لحظة تاريخية، حيث ستكون المرة الأولى التي يتنافس فيها فريق من الدوري الأمريكي في مسابقة الأندية الأولى في أمريكا الجنوبية، وبالطبع سيكون إنتر ميامي بقيادة نجمه ليونيل ميسي من أقوى الفرق المتنافسة على تذكرة للتأهل إلى هذه البطولة.

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ولطالما أعرب ميسي، الذي انضم إلى إنتر ميامي في عام 2023، عن إعجابه بكوبا ليبرتادوريس، والتي لم يشارك في منافساتها من قبل رغم أنه نشأ في الأرجنتين، حيث خرج صغيرًا للالتحاق بأكاديمية نادي برشلونة وتدرج بين صفوفه حتى لعب للفريق الأول وقدم مسيرة ذهبية.

ويأتي مخطط اتحاد أمريكا الجنوبية ضمن إستراتيجية أوسع لعولمة الرياضة وجذب جماهير ورعاة جدد، ومن خلال جلب لاعبين رفيعي المستوى مثل ميسي وفرق من الدوري الأمريكي، فإن البطولة لن ترفع مستوى المنافسة فحسب، بل ستزيد أيضًا من جاذبيتها العالمية.

يذكر أن ليونيل ميسي قاد إنتر ميامي في موسم 2024 المنصرم لتحقيق لقب درع المشجعين في الدوري الأمريكي، لكن فريقه غادر مسابقة دوري المحترفين من الدور ثمن النهائي، عقب خسارته أمام أتلانتا يونايتد في مباراة فاصلة بنتيجة (3-2).