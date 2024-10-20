تأهل لمونديال الأندية وحطم رقم رونالدو .. ليونيل ميسي يواصل كتابة التاريخ مع إنتر ميامي!

ميسي يُسجل ثاني هاتريك له خلال أسبوع واحد!

قاد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي فريقه إنتر ميامي للفوز على فريق نيو إنجلاند بسداسية مقابل هدفين، بالجولة الأخيرة في المرحلة الأولى ضمن منافسات المجموعة الشرقية بالدوري الأمريكي، ليتأكد مشاركته في بطولة كأس العالم للأندية 2025.

ونجح ميسي في تسجيل 3 أهداف في المباراة "هاتريك"، ليقود فريقه لأن يُصبح أفضل فريق بالدوري الأمريكي الموسم الحالي، بعدما حصل على 74 نقطة، أعلى من فريق لوس أنجلوس متصدر المجموعة الغربية.

وأعلن الحساب الرسمي لكأس العالم للأندية 2025 عبر منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي، عن مشاركة ميسي ورفاقه في إنتر ميامي بالمونديال الذي سيقام في الولايات المتحدة، بصفته أفضل فريق بالدوري المحلي هناك.

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هاتريك ميسي يقود إنتر ميامي للفوز

شارك ميسي في مباراة نيو إنجلاند كبديل في الدقيقة 57، في الوقت الذي كان فيه فريقه متعادلًا بهدفين لمثلهما، ليقلب الطاولة تمامًا.

وفي أول لمسه له، مرر ميسي الكرة إلى جوردي ألبا داخل منطقة الجزاء، الذي انطلق ليمرر الكرة عرضية أرضية بالدقيقة 58 ليضعها كريماسكي في المرمى بكل سهولة.

وأضاف ليونيل الهدف الرابع لإنتر ميامي بالدقيقة 78 من عمر المباراة، بعد مراوغة لاعبي نيو إنجلاند ليسددها بقدمه اليسرى على يسار حارس المنافس الذي لم ينجح في التصدي لها لتسكن الشباك.

وبعد دقيقتين فقط، استغل ميسي تمريرة ألبا له داخل منطقة الجزاء، ليضع الكرة في المرمى بكل سهولة، معلنًا زيادة غلة فريقه إلى 5 أهداف مقابل هدفين.

ومن عرضية رائعة أرسلها له النجم الأوروجوياني لويس سواريز بالدقيقة 89، سجل ميسي الهدف الثالث له "هاتريك"، والسادس لفريقه إنتر ميامي لتنتهي المباراة على هذه النتيجة.

ميسي الأفضل بالمباراة في 33 دقيقة!

وحصل ميسي على لقب رجل المباراة، بعد الهاتريك الذي نجح في تسجيله، كما أنه احتفل مع فريقه بدرع الدور الأول من بطولة الدوري الأمريكي.

وسيلعب إنتر ميامي أمام الفائز من مباراة أتلانتا ومونتريال في "البلاي أوفس"، بعدما حسم صدارة المجموعة الشرقية بالبطولة.

ميسي يواصل تحطيم الأرقام

أصبح ليونيل ميسي هو أكثر اللاعبين تسجيلًا للأهداف في تاريخ كرة القدم دون احتساب ركلات الجزاء، برصي 740 هدفًا في 1078 مباراة، متفوقًا على كريستيانو رونالدو نجم النصر صاحب الـ739 هدفًا في 1245 مباراة.

ورفع ميسي رصيده إلى 36 مساهمة في موسم واحد ببطولة الدوري الأمريكي، ليحتل المركز الخامس في ترتيب أكثر اللاعبين مساهمة للأهداف بالدوري، خلف كارلوس فيلا المتصدر بـ49 مساهمة، سيباستيان جيوفينكو الوصيف بـ38 مساهمة، وجوزيف مارتينيز الثالث بـ37 مساهمة، وزلاتان إبراهيموفيتش الرابع بـ37 مساهمة.

وأصبحت هذه هي المرة السادسة التي يُسجل فيها ميسي "هاتريك" في مباراتين متتاليتين خلال مسيرته، حيث كانت الأولى مع برشلونة عام 2011 حينما سجل أمام ريال مايوركا بالدوري الإسباني، ثم ضد بلزن بدوري أبطال أوروبا.