هدف من النوادر ووداع حلم بطولة جديدة .. ليونيل ميسي يبدع في ليلة سقوط إنتر ميامي على يد أتلانتا

ليونيل ميسي يُسجل ويتألق ورغم ذلك يخسر إنتر ميامي ويودع الدوري الأمريكي!

شارك النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي في هزيمة فريقه إنتر ميامي على يد أتلانتا يونايتد بثلاثية مقابل هدفين، ليودع الدوري الأمريكي في المباراة الفاصلة التي جمعت بينهما فجر اليوم الأحد.

إنتر ميامي اكتفى بدرع مشجعي الدوري الأمريكي، بعدما حصل على أعلى نقاط في دور المجموعات بالبطولة، ليتأهل إلى الأدوار الإقصائية، ليفوز ذهابًا على أتلانتا بهدفين لهدف، ثبل الهزيمة إيابًا بنفس النتيجة، ليلعب الفريقين مباراة فاصلة ويخسر 3-2 ويودع ميسي ورفاقه البطولة.

ميسي .. هدف من النوادر وصناعة فرص

وساهم ميسي في الهدف الأول لإنتر ميامي، بعدما سدد الكرة التي تصدى لها الحارس بالدقيقة 17، لتصل إلى ماتياس روخاس الذي سدد الكرة في المرمى.

وأهدر ميسي فرصة محققة للتهديف بالدقيقة 34 من عمر المباراة، بعد جملة فنية رائعة مع النجم الأوروجوياني لويس سواريز، ليسددها على يسار حارس أتلانتا المتألق الذي يتصدى لها ويحولها ركنية.

وأرسل ميسي عرضية متقنة من ركلة حرة على رأس سواريز، الذي لعبها بالرأس خارج المرمى تمامًا، وصنع فرصة أخرى إلى لويس بتمريرة طولية داخل منطقة الجزاء، ولكن الأخير لم يتمكن من السيطرة على الكرة بالدقيقة 44.

وقبل نهاية الشوط الأول، بالتحديد بالدقيقة 45+9، صنع ميسي واحدة من أخطر فرص المباراة لسواريز، بتمريرة داخل منطقة الجزاء ليسددها لويس على الطائر ولكن حارس أتلانتا يواصل التألق وتصدى لها.

وواصل نجوم إنتر ميامي إهدار الفرص التي صنعها ميسي، إذ أرسل عرضية بالدقيقة 52 على رأس أحدهم ولكن حارس أتلانتا تصدى لها.

وسجل ميسي واحدة من أهدافه النادرة عن طريق الرأس، بالدقيقة 65 من زمن المباراة، بعد عرضية من مواطنه مارسيلو وايجاندت أرسلها من الجهة اليمنى ليضعها ليو في المرمى ببراعة.

وتفنن سواريز وباقي اللاعبين في إهدار الفرص التي يصنعها ميسي، كان أبرزها بالدقيقة 71، بعد أن وضعه ليونيل في مواجهة مع الحارس ليرسلها عرضية بشكل غريب، لتنتهي المباراة بخسارة إنتر ميامي بثلاثية مقابل هدفين ويودع البطولة.

أرقام مميزة لميسي

أصبح ليونيل ميسي أصغر وأسرع لاعب يصل إلى الهدف رقم 850 في مسيرته، بعد هدفه في مرمى أتلانتا فجر اليوم، كما أن هدفه بالرأس هو الهدف رقم 28 في تاريخه الذي يسجله بهذه الطريقة.

ووصلت عدد مساهمات ميسي في الأهداف عبر التاريخ إلى 1228 مساهمة، حيث سجل 850 وصنع 378 هدفًا.

ورغم الهزيمة، حصل ميسي على أعلى تقييم بين لاعبي الفريقين بـ9.1 من جانب شبكة سوفا سكور، حيث سجل هدف وصنع 7 فرص للتهديف، وسدد الكرة 7 مرات منهم 3 على المرمى و4 تصدى لها الدفاع، ودقة تمريراته هي 82%.