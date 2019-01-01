ليونبيرج: اعتقدت أننا سنحقق الفوز على برايتون

أرسنال سقط في فخ الهزيمة أمام برايتون مساء اليوم

كشف ليونبيرج، المدير الفني لنادي أرسنال أنه كان يرى أن فريقه سيحقق الفوز على برايتون في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم.

وتعرض أرسنال للهزيمة، من برايتون بهدفين لهدف مساء اليوم، في ختام مباريات الجولة الـ 15 من الدوري الإنجليزي.

وقال ليونبيرج في تصريحات عقبت اللقاء: "لقد ظهرنا بشكل سلبي للغاية في الشوط الأول، ولكن قمنا بتغيير تكتيكي، وفي الشوط الثاني كنا الفريق الذي نريده".

وواصل: "إذا تمكنا من تسجيل الهدف الأول في المباراة، الأمر سيبدو أسهل لأنه لن نضطر إلى المحاربة للتعادل ومن ثم التقدم".

وتابع: "كنت متأكداً أننا سنفوز في هذه المباراة، ولكن تلقينا صدمة، نحن سنواصل العمل في الجلسات التدريبية".

وعند سؤاله عن مستقبله مع النادي قال المدرب السويدي: "هذا الأمر متروك لإدارة النادي، لا يمكنني المشاركة فيه".

جدير بالذكر أن أرسنال يحتل المركز العاشر من جدول الدوري برصيد 19 نقطة، وبفارق ثلاث نقاط عن مانشستر يونايتد صاحب المركز السادس.