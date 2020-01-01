ليوناردو: نرفض وصف مبابي بالطفل المدلل وسعداء بامتلاك نيمار

قبل مواجهة بوروسيا دورتموند..

شدد ليوناردو، المدير الرياضي لنادي باريس سان جيرمان، على جاهزية الفريق الفرنسي، لمواجهة بوروسيا دورتموند الألماني، بدوري أبطال أوروبا.

البي إس جي، حقق الانتصار على ليون بأربعة أهداف، مقابل اثنين، في المباراة التي جمعتهما الليلة، ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين، من عمر الدوري الفرنسي.

لم يكن سان جيرمان، موفقًا في عبور ثمن نهائي دوري الأبطال في الأعوام القليلة الماضية، ومع هذا رفض ليوناردو نبرة التشاؤم التي تحاوط الفريق.

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وقال البرازيلي، في تصريحات لقناة "كانال بلس" الفرنسية: "هناك دائمًا نظرة سلبية للفريق، لقد سمعت الكثير من الأشياء في الفترة الأخيرة، وأريد فهم أسباب ذلك".

وأضاف: "ليس ممنوعًا أن نشعر بالسعادة، لقد صعدنا كأول مجموعتنا في دوري الأبطال، بدون خسارة، حيث حققنا 5 انتصارات وتعادل، ولدينا فريق لا يُصدق، أفضل لاعب لدينا في حالة مذهلة، لا يجب أن نقلق".

وتابع: "نحن لا نلعب من أجل الحياة أو الموت أمام دورتموند، إذا فزنا حسنًا، وفي حال الخسارة، سيواص باريس سان جيرمان النمو، يجب أن نوقف هذه السلبية".

وتطرق ليوناردو للحديث عن نجم باريس سان جيرمان، نيمار، موضحًا: "لقد منحه الله، موهبة عظيمة، أما حفل ميلاده، فهو لم يؤثر داخليًا على الفريق، أنه يفكر فيما نفكر فيه، كما أنه لاعب ملتزم وسعيد للغاية معنا".

وواصل: "نيمار لاعب رائع، وبات في أتم جاهزية، ونحن سعداء بامتلاك لاعب مثله".

وأكد: "الأمر نفسه ينطبق على مبابي، نعم لقد أخطأ عندما غادر الملعب عند استبداله، ونحن سسنعالج الأمر داخليًا، لكني لا أقبل وصفه بالطفل المدلل، أنه شخص ولاعب رائع".

وأتم: "نحن نمتلك 2 من أفضل 4 لاعبين في العالم، الأول عمره 28 عامًا (نيمار)، والثاني يبلغ من العمر 21 عامًا (مبابي)، ونحن سعداء بذلك".