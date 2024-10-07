ليوناردو بونوتشي: أشياء غريبة حرمت رونالدو من تحقيق هدف يوفنتوس وحولته لـ"لاعب فردي"

ثلاثة مواسم مع اليوفي، حقق خلالها الدون خمسة ألقاب، لكنه لم يحقق الهدف من وراء ضمه أيضًا..

تحدث ليوناردو بونوتشي؛ نجم يوفنتوس الإيطالي السابق، عن فترة قدوم البرتغالي كريستيانو رونالدو للسيدة العجوز، موضحًا أنه رغم تأثيره الكبير في غرف خلع الملابس على اللاعبين إلا أنه لم يحقق الهدف من وراء التعاقد معه.

الدون كان قد انضم لليوفي في صيف 2018 قادمًا من ريال مدريد الإسباني، واستمر معه حتى صيف 2021 قبل الرحيل نحو مانشستر يونايتد الإنجليزي.

وخلال تلك الفترة، قاد صاروخ ماديرا الفريق الإيطالي للتتويج بلقب الدوري المحلي مرتين، ومثلهما من كأس السوبر الإيطالي، ولقب وحيد من كأس إيطاليا.

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وبشأن هذه الفترة، قال بونوتشي خلال تصريحاته لـ"Sky Calcio Club": "يوفنتوس تعاقد مع رونالدو بهدف التتويج بدوري أبطال أوروبا، لكن لم يتحقق الهدف، ففي عام وصول كريستيانو وقعت أحداثًا غريبة؛ بداية من نهاية أليجري (المدير الفني آنذاك) مرورًا بجائحة كورونا، ثم قدوم المدرب ماوريتسيو ساري الذي كان يحاول إدارة كم النجوم الذي يمتلكه الفريق".

وأضاف: "رونالدو كان مصدرًا للطاقة في غرفة الملابس، لكن طريقة اللعب خلال فترة ساري دفعته للتحول للعب الفردي أكثر من الجماعي، كان يريد اللعب بحرية إلا أن المدرب وضع حدًا لهذا الأمر".

بونوتشي تابع: "البعض يقول إن ساري ليس مدربًا يليق بيوفنتوس، لكن الحقيقة أنه وصل في الوقت الخاطئ، فعندما تمتلك فريقًا يضم نجومًا بحجم رونالدو، هيجواين، ديبالا، دوجلاس كوستا وغيرهم، كيف تجعلهم جميعًا يلعبون؟، يجب أن تكون ظاهرة للتعامل مع الوضع".