ماذا حدث في الميركاتو؟

كشف تقرير صحفي عن العامل الحاسم في قرار ليني يورو، الانضمام إلى مانشستر يونايتد، على حساب ريال مدريد، في سوق الانتقالات الصيفية الماضية.

واختار يورو الانضمام إلى مشروع المدرب إريك تين هاج في الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث وقع عقدًا لمدة 5 سنوات، مقابل 52 مليون إسترليني (لفريقه ليل).

وحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن ريال مدريد عرض 2.5 مليون إسترليني راتبًا على يورو في الموسم الواحد، بينما تلقى عرضًا أكبر من اليونايتد".

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وأوضحت أن الشياطين الحمر عرضوا "3 أضعاف ما قدمه ريال مدريد"، حيث تم الاتفاق على راتب سنوي يقدر بنحو 8.1 مليون إسترليني.

كان تين هاج حريصًا على دمج المواهب الصاعدة في فريقه، حيث ظهر يورو لأول مرة وديًا ضد رينجرز، بعد يومين فقط من التدريب قبل الموسم، ثم توجه لاحقًا إلى أمريكا مع الفريق لمزيد من المواجهات الودية، قبل أن يتعرض لإصابة خطيرة، ستبعده ما يزيد على 3 أشهر.