لينو ينفي أنباء طلب أوباميانج الرحيل عن أرسنال

بيرند لينو حارس مرمى أرسنال يشيد بعقلية نجوم المدفعجية خلال فترة الانتقالات الشتوية وعلى رأسهم أوباميانج.

نفى الحارس الألماني بيرند لينو نجم فريق أرسنال الأنباء التي تردد حول رغبة الجابوني بيير إيميريك أوباميانج في الرحيل عن صفوف المدفعجية.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها لينو وأكد خلالها أن الجميع يظهر رغبة حقيقية في بناء شيئًا كبيرًا رفقة أرسنال.

وقال لينو: "بكل تأكيد هناك العديد من الاشاعات والأشخاص يتحدثون حول رحيل عدد من نجوم الفريق، لكنني لم يأتي لي مثل ذلك الشعور أبدًا".

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وأضاف: "لم أشعر أن هناك لاعب يفكر في الانضمام لنادي آخر في الفترة الماضية أو أن أحدهم رفض التدرب أو لم يكن في حالة ذهنية جيدة".

وأكمل: "لدينا هنا مدير فني جديد وعقلية مختلفة تحت قيادته، والجميع في أرسنال يريد أن يبني شيئًا كبيرًا، كل ذلك تستطيعون أن تروه داخل الملعب في قتال اللاعبين".

وأنهى تصريحاته عن أداء الفريق: "نحن نحظى بالفرص في كل مباراة لكن يجب أن نبدأ في استغلالها، علينا أن نسجل المزيد من الأهداف في الهجوم لاننا في الدفاع نقوم بعمل رائع مؤخرًا".

جدير بالذكر أن أرسنال يحتل في الوقت الحالي المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 31 نقطة.