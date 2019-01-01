لينو: نستحق الخسارة من سيتي والمشكلة ليست في المدرب

أرسنال خسر بثلاثية نظيفة على أرضه مساء اليوم

أكد بيرند لينو، حارس مرمى أرسنال أن فريقه استحق الخسارة القاسية من مانشستر سيتي مساء اليوم على ملعب الإمارات.

وخسر أرسنال بثلاثة أهداف دون رد، أمام مانشستر سيتي في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم في الجولة الـ 17 من الدوري الإنجليزي.

وقال لينو في تصريحات عقبت اللقاء: "بعد أربع أو خمس دقائق المباراة كانت انتهت، استحقنا هذه النتيجة، نحن في الشوط الثاني لم نتمكن من لمس الكرة أو خلق الفرص".

وواصل: "في الوقت الحالي هناك فجوة بين أرسنال وفرق القمة، لدينا جودة كبيرة في الفريق ولكن لا نستطيع التركيز في المباريات".

وتابع: "نحن نتقبل ليونبيرج إنه يقوم بعمل جيد معنا، ولكن ماذا يحدث في المستقبل أو الأسابيع القادمة هذا عمل الإدارة وليس عملنا".

وأتم تصريحاته قائلاً: "المدير الفني ليس المشكلة، على الجميع أن يراجع نفسه ويكون صادقاً، أعتقد أن العقلية هي سبب تراجع الفريق".