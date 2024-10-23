ماذا قال مدرب سالزبورج؟

كشف بيب ليندرز المدير الفني لريد بول سالزبورج، تفاصيل رحيله عن ليفربول (كمدرب مساعد) ليورجن كلوب بنهاية الموسم الماضي.

وقال ليندرز، في مؤتمر صحفي قبل مواجهة ليفربول بدوري أبطال أوروبا: "قيل الكثير بالفعل عن خروجنا، لكن الشيء الرئيسي الذي أود إضافته هو أننا أردنا حقا مغادرة النادي بالطريقة الصحيحة".

وأضاف: "أعلن ذلك مبكرًا حتى يكون لديهم الوقت للعثور على اللاعبين المناسبين، ليس من السهل العثور على مدرب بمستوى ليفربول، وهو ما يحدث الآن مع آرني سلوت الذي يقوم بعمل رائع".

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وزاد: "ما يفعله يجعلني ممتنًا بحق، أشعر بأنني محظوظ لرؤيته، الطريقة التي يعمل بها النادي ويؤدي على مستوى عال حقا، بعض اللاعبين يزدهرون ويتخذون الخطوات التالية، كانت هذه هي الفكرة الكاملة لرحيلنا مبكرا، لذلك يمكن أن يحدث هذا ويمكن للنادي الاستمرار في النمو".

وتابع: "أنا مدين لليفربول بكل شيء، مدين للجماهير واللاعبين بكل شيء، لمدة 10 سنوات كان هذا هو الشيء الوحيد الذي فكرت فيه، كل ما أردته هو أن أكون ناجحًا"،

وعن علاقته بكلوب أوضح: "ما زلنا على اتصال، الرسائل والمكالمات وإرسال مقاطع الفيديو، معظم الصور التي أحصل عليها ليورجن إنه يتدرب! التعرق أو لعب التجديف أو في صالة الألعاب الرياضية ... دائما مع الأصدقاء، أنا سعيد حقًا لأن لديه الوقت لرعاية عائلته".

وختم: "يمكنك أن ترى ذلك في وجهه، يبدو برونزيًاـ هذه دائما علامة جيدة. علاقتنا قوية حقا. نحن نعلم أنه يمكننا الوثوق ببعضنا البعض. لدينا الكثير من الولاء لبعضنا البعض".