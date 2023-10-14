لينجارد يقترب من الاتفاق واللوائح توجه ضربة قوية لجيرارد!

أنباء غير سعيدة للمدرب الإنجليزي

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اقترب جيسي لينجارد لاعب مانشستر يونايتد ونوتنجهام فورست السابق من الانتقال بشكل رسمي إلى نادي الاتفاق السعودي.

لينجارد انضم مؤخرًا لتدريبات الاتفاق تحت قيادة المدرب الإنجليزي ستيفن جيرارد، وشارك في مباراة ودية أمام الخالدية هذا الأسبوع ونجح في هز الشباك، مع استمرار المحادثات بشأن صفقة انتقال حر.

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شبكة "سكاي سبورتس" قالت إن جيرارد كان يُريد انتقال لينجارد لصفوف فريقه من الآن، لكنه غير قادر على القيام بهذه الخطوة بسبب قواعد تسجيل اللاعبين الأجانب في السعودية.

وتنص القواعد على أنه لا يمكن للأندية السعودية أن تضم سوى ثمانية لاعبين أجانب كحد أقصى بالفريق، وفي الوقت الحالي الاتفاق لديه 10 لاعبين بالفعل مما يعني استحالة تسجيل لينجارد.

وهو الأمر الذي يجبر الاتفاق على الانتظار حتى فترة الانتقالات الشتوية في شهر يناير القادم لتسجيل لينجارد ضمن صفوف فريقه ليتمكن من المشاركة في المباريات الرسمية.

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يذكر أن لينجارد البالغ من العمر 30 سنة رحل عن نوتنجهام فورست في شهر يوليو الماضي ويقضي الفترة الحالية بلا أي فريق، حيث سبق له التدرب مع وست هام لكنه لم ينضم للهامرز في النهاية.

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