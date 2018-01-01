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الدوري الإنجليزي الممتاز

لينجارد يفسر أسباب تراجع مستوى نجوم مانشستر مع مورينيو

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مانشستر استفاقع مع سولشار

هيثم محمد    فيسبوك      تويتر

فسر جيسي لينجارد، لاعب مانشستر يونايتد، الأسباب وراء تراجع مستوى عدد من لاعب الفريق هذا الموسم بسوء النتائج تحت إمرة جوزيه مورينيو.

واستفاق الشياطين الحمر منذ تولى أولي جونار سولشار تدريب الفريق وحقق انتصارين بنتائج عريضة على كلاً من هدرسفيلد وكارديف.

وقال لينجارد لموقع البريميرليج الرسمي: "النتائج السيئة تترك أثرها بالتأكيد، ولكن يجب أن تواصل حياتك، لن تلعب جيداً في كل مباراة".

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وأضاف: "عندما ينخفض المستوى يجب أن تعود للأساسيات، التمريرات البسيطة، الجري والعرقلة والتدرب والعمل في أرضية الملعب".

وختم: "هذا هو عملنا وما نقوم به منذ أعوام، طالما قدمت كل ما لديك لن يقول أي أحد شيئاً عنك".

ويلعب يونايتد مساء الأحد المقبل أمام بورنموث في افتتاح لقاءات الدور الثاني للدوري الإنجليزي الممتاز.

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