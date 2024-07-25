ليلة مقابل 12 ألف يورو .. تفاصيل لا تصدق عن المنتجع السعودي حيث يقضي رونالدو عطلته الصيفية!

رونالدو لم ينضم بعد لمعسكر النصر في البرتغال

أنهى البرتغالي كريستيانو رونالدو؛ قائد النصر السعودي، إجازته الصيفية التي قضاها في السعودية رفقة زوجته جورجينا رودريجيز وأطفاله الخمسة.

وبدأ صاحب الـ39 عامًا عطلته الصيفية متأخرًا نظرًا لمشاركته مع منتخب بلاده في يورو 2024، حيث خرج أمام فرنسا من ربع النهائي بالخسارة بركلات الجزاء الترجيحية.

صحيفة سيمانا الكولومبية نشرت بعض التفاصيل الخاصة بتلك الإجازة، مشيرة إلى أن رونالدو قضى جل وقته في جزيرة أمهات الواقعة على البحر الأحمر في منطقة تبوك بالسعودية، وتحديدًا في منتجع "سانت ريجيس البحر الأحمر" المذهل.

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وأفادت الصحيفة أن تكلفة الليلة الواحدة في المنتجع وصلت إلى 12 ألفًا و500 يورو تقريبًا، مشيرة إلى أنه يضم العديد من المزايا ووسائل الترفيه المدهشة، مثل صالات الألعاب الرياضية والمسابح المتعددة ونادٍ للأطفال، بجانب عدة مطاعم متنوعة ونشاطات مختلفة مثل الرياضات المائية.

ولم تُقصر جورجينا أبدًا في نقل كافة تفاصيل الإجازة عبر حساباتها المتعددة على منصات التواصل الاجتماعي، وقد نشرت أخيرًا منشورًا عبر إنستجرام يُبرز عودتها إلى المنزل في البرتغال.

يُشار إلى أن رونالدو حرص على الترويج للسياحة في السعودية عبر إنستجرام، من خلال كتابة عبارات على منشوراته كـ"الصيف في السعودية"، و"تعال إلى السعودية".