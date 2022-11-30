ليلة عربية حزينة .. المنتخب السعودي يودع المونديال وفارق الأهداف يصعد ببولندا

الإثارة كانت حاضرة حتى اللحظات الأخيرة من مباريات الجولة الثالثة في المجموعة الثالثة من كأس العالم 2022.

خسر المنتخب السعودي مباراته الأخيرة في دور المجموعات ببطولة كأس العالم 2022 أمام منتخب المكسيك بهدفين مقابل هدف وحيد.

المباراة التي أقيمت على استاد لوسيل شهدت تراجعًا ملحوظًا في أداء "الأخضر" بعدما قدم كل شيء ممكن أمام الأرجنتين ثم بولندا في أول جولتين.

الشوط الأول من المباراة انتهى بالتعادل السلبي، لكن الدقيقة 47 شهدت الهدف المكسيكي الأول عن طريق هنري مارتن، بعدما استغل ركلة ركنية أخطأ الدفاع السعودي في التعامل معها، وفي الدقيقة 52 نفذ لويس تشافيز ركلة حرة مذهلة من مسافة بعيدة، سكنت شباك محمد العويس.

لكن سالم الدوسري تمكن من تقليص النتيجة بهدف في الدقيقة 90+5 من زمن المباراة، بعد تمريرة رائعة من هتان باهبري.

وفي مباراة الأرجنتين وبولندا التي أقيمت على استاد 974، فقد تمكن "الألبيسيليستي" من تحقيق الفوز بهدفين دون رد.

وبعد أن انتهى شوط المباراة الأول بالتعادل السلبي بعدما تصدى فويتشيك شتشيسني لركلة جزاء نفذها ليونيل ميسي، تمكن أليكسيس ماك أليستر من افتتاح التسجيل لصالح منتخب الأرجنتين في الدقيقة 46 من زمن المباراة.

⏱️ بعد 53 ثانية فقط على بداية الشوط الثاني



ماك أليستير يخدع تشيزني بتسديدة من داخل منطقة الجزاء اثر تمريرة عرضية متقنة من مولينا!!!



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فيما أضاف جوليان ألفاريز الهدف الثاني لمنتخب الأرجنتين بتسديدة رائعة من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 67 بعد تمريرة مميزة من إديسون ألفاريز.

نتائج مباريات الجولة الأخيرة من منافسات المجموعة الثالثة في كأس العالم 2022 جعلت منتخب الأرجنتين يتصدر ترتيب فرق المجموعة برصيد ست نقاط.

فيما خطف منتخب بولندا المركز الثاني برصيد أربع نقاط بعد تساويه مع منتخب المكسيك في النقاط، لكن فارق الأهداف كان لصالح المنتخب الأوروبي، ليصاحب الأرجنتين إلى الدور الثاني من مونديال قطر.

فيما توقف رصيد المنتخب السعودي عند ثلاث نقاط ليتذيل ترتيب فرق المجموعة، بعد أداء أكثر من رائع للأخضر ولاعبيه في كأس العالم 2022.