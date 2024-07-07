في ليلة طرد بوسكيتس .. سينسيناتي يُهين إنتر ميامي بسداسية في غياب ميسي وسواريز وألبا

إنتر ميامي يخسر صدارة ترتيب الدوري الأمريكي أمام سينسيناتي

تلقى نادي إنتر ميامي هزيمة ثقيلة أمام نظيره سينسيناتي بسداسية مقابل هدف واحد، في المباراة التي جمعت بينهما فجر اليوم الأحد في ضمن منافسات الدوري الأمريكي.

ولعب إنتر ميامي المباراة بدون ليونيل ميسي ولويس سواريز لمشاركتهما في بطولة كوبا أمريكا، كما غاب جوردي ألبا ودييجو جوميز بسبب تراكم البطاقات.

الطرد الرابع في تاريخ بوسكيتس

وحصل سيرخيو بوسكيتس على الكارت الأحمر ضد سينسيناتي، بعدما حصل على البطاقة الصفراء مرتين خلال 15 ثانية فقط، وذلك بعدما ارتكب خطأ ضد أحد لاعبي المنافس.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وبعد الخطأ أشهر الحكم البطاقة الصفراء الأولى، ليعترض سيرخيو على الإنذار الأول، ليُشهر الحكم الكارت الأصفر الثاني ومن ثم الكارت الأحمر.

ويعد هو الطرد الرابع في مسيرته، حيث كان الأول عام 2009 ضد ريال مدريد، والثاني ضد بنفيكا في دوري أبطال أوروبا عام 2012، والثالث ضد رايو فاليكانو جميعهم مع فريقه السابق برشلونة الإسباني.

إنتر ميامي ينهار ضد سينسيناتي

تقدم يويا كوبو بالهدف الأول بالدقيقة العاشرة من زمن المباراة لفريق سينسيناتي بالدقيقة 10، قبل أن يتعادل سيرهي كريفتسوف لإنتر ميامي بالدقيقة 21.

ثم انهاء إنتر ميامي بعدها وتلقى هدفين في الدقيقتين 36 و 38 عن طريق لوسيانو أكوستا وبافل بوخا، قبل أن يُسجل يميل أسد الهدف الرابع بالدقيقة 45+4 قبل نهاية الشوط الأول.

وتلقى إنتر ميامي هدفين في الشوط الثاني عن طريق يويا كوبو وجيراردو فالنزويلا بالدقيقتين 57 و 72، ليتلقى فريق ميسي "الغاب" هزيمة ثقيلة.

وانقض سينسيناتي على صدارة ترتيب الدوري برصيد 48 نقطة، متفوقًا على إنتر ميامي بفارق نقطة واحدة فقط.