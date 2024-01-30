ليلة صعبة على أحمد الكسار .. من وداع السعودية لكأس آسيا إلى الرحيل عن دوري روشن نهائيًا!

الكسار يرحل عن دوري روشن نهائيًا..

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ليلة عصيبة يعيشها أحمد الكسار؛ حارس مرمى المنتخب السعودي، لم يكن المؤلم بها فقط وداع الأخضر لكأس آسيا قطر 2023..

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الحارس تألق بشكل كبير ليلة أمس الثلاثاء، أمام كوريا الجنوبية في دور الـ16 من البطولة القارية، لكن لسوء حظه استقبل هدف التعادل في اللحظات الأخيرة من المباراة، التي خسرها في النهاية بركلات الترجيح (4-2)، ليودع البطولة.

وما إن انتهت المباراة، أعلن ناديه الفيحاء رحيله بشكل رسمي عنه، لينضم للقادسية؛ الذي ينشط في دوري يلو للدرجة الأولى، في صفقة بيع نهائي، ليخسر المشاركة في دوري أبطال آسيا والمنافسة في دوري روشن مع البرتقالي.

صاحب الـ32 عامًا شارك الموسم الجاري مع الفيحاء في ست مباريات بمختلف البطولات، استقبل خلالها ستة أهداف، وخرج بشباك نظيفة من مباراة وحيدة.

يشار إلى أن الكسار كان الحارس الأساسي للأخضر السعودي في كأس آسيا، وتألق بشكل كبير، بعدما اضطر الجهاز الفني للاعتماد عليه بعد استبعاد الحارس الأساسي نواف العقيدي.

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