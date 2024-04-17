ليلة سقوط الهلال .. العين يوقف سلسلة الانتصارات التاريخية برباعية آسيوية

هزيمة ثقيلة للهلال وغير متوقعة أمام العين

تلقى نادي الهلال هزيمة ثقيلة على يد العين الإماراتي برباعية مقابل هدفين، في المباراة التي جمعت بينهما في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال آسيا.

الهزيمة كلفت الهلال إيقاف سلسلة انتصاراته المتتالية التي وصلت إلى 34 انتصارًا متتاليًا في جميع البطولات، وذلك على يد العين.

وسيكون الهلال في حاجة للانتصار بفارق 3 أهداف في مباراة الإياب التي ستقام يوم الثلاثاء القادم 23 أبريل الجاري، على ملعب المملكة أرينا، لضمان التأهل إلى نهائي دوري أبطال آسيا.

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تقدم النجم المغربي سفيان رحيمي بالهدف الأول بالدقيقة 6 من زمن المباراة، بعدما وصلت الكرة له داخل منطقة الجزاء، جعلته في مواجهة مع محمد العويس حارس الهلال، ليضع الكرة بالمرمى.

وأضاف رحيمي الهدف الثاني للعين بالدقيقة 26، بعدما حصل على ركلة جزاء عقب عرقلته من محمد العويس داخل منطقة الجزاء، ليُسدد سفيان ركلة الجزاء على يمين حارس الهلال مُعلنًا الهدف الثاني للفريق الإماراتي.

ثم أضاف سفيان الهدف الثالث له ولنادي العين بالدقيقة 38 عن طريق ركلة جزاء احتسبت للفريق الإماراتي، حيث سدد رحيمي الكرة على يمين محمد العويس.

ونجح البرازيلي مالكوم في تسجيل هدف تقليص الفارق بالدقيقة 49 من عمر المباراة، بعد عرضية أرضية أرسلها سيرجي سافيتش، ليسددها مالكوم من لمسة واحدة في المرمى.

وحصل نجم المباراة سفيان رحيمي على ركلة جزاء بالدقيقة 54 بعد عرقلته من جانب المدافع خاليدو كوليبالي داخل منطقة الجزاء، ليسددها النجم الأرجنتيني كاكو، ليضعها على يسار محمد العويس مسجلًا الهدف الرابع للعين.

وسجل سالم الدوسري هدفًا لنادي الهلال بالدقيقة 78، بعد ارتباك دفاعي للاعبي العين، ليُقلص الفارق وتصبح النتيجة 4-2.