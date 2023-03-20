ليلة حزينة لنادي العاصمة.. فلورنتينو بيريز يساند سلة ريال مدريد عوضًا عن الكلاسيكو!

فلورنتينو بيريز يظهر لمساندة سلة ريال مدريد

اختار فلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد، عدم الظهور في ملعب كامب نو لمساندة فريق كرة القدم بالنادي أمام برشلونة؛ لكنه ظهر داعمًا لفريق السلة نفس اليوم، في رسالة ربما بأنه لم يذهب لكتالونيا اعتراضًا.

وخسر فريق ريال مدريد لكرة القدم من مضيفه برشلونة 2-1 في الوقت القاتل؛ ليبتعد برشلونة بصدارة ترتيب الدوري بفارق 12 نقطة.

ولم يحضر فلورنتينو مباراة كرة القدم ربما اعتراضًا على إلغاء مأدبة الغداء التي باتت أشبه ببروتوكول قبل الكلاسيكو بينه وبين رئيس برشلونة. ولأنه توقع استقبالًا هجوميًا من جماهير كامب نو.

وأتى إلغاء جوان لابورتا، رئيس برشلونة، للقاء بعد إعلان ريال مدريد نيته الظهور في الإدعاء ضد برشلونة في القضية المتهم فيها النادي الكتالوني بدفع مبالغ مالية غير معلومة السبب لنائب رئيس لجنة الحكام الإسبانية السابق إنريكيز نيجريرا.

وحضر بيريرز، أمس الأحد، رفقة اللاعب السابق كليفورد لويك، لمساندة فريق سلة ريال مدريد أمام ساسكي باسكونيا في الدوري، لكن مساندته لم تشفع لفريقه الذي خسر 88-95 في السلة لتكون ليلة حزينة في كرة السلة والقدم لنادي العاصمة الإسبانية.