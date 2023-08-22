ليلة تعيسة .. عمر السومة يفشل في أول اختبار حقيقي مع العربي بعد شرائه من الأهلي!

البداية ليس مسكًا للسومة مع العربي في موسمه الثاني..

بينما كان يعول جمهور العربي القطري الكثير على السوري عمر السومة، فشل العقيد في أول اختبار حقيقي بعد قيام النادي بشرائه نهائيًا من الأهلي السعودي.

النادي القطري ظفر بخدمات السوري بعدما قضى في صفوفه الموسم الماضي معارًا من نظيره السعودي، ومع رغبة الأخير في الاستغناء عنه نهائيًا في الصيف الجاري، بادر العربي بشرائه نهائيًا.

لكن بالأمس، قادر السومة فريقه للفشل في خطف بطاقة التأهل لنهائيات النسخة المقبلة من دوري أبطال آسيا، بالخسارة أمام أجمك الأوزبكي 1-0، في دور الإقصائيات.

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وتأتي هذه الخسارة عقب أيام من افتتاح العربي مشواره في الموسم الجديد من دوري نجوم قطر، بالتعادل أمام الشمال بهدف لكل منهما.

يذكر أن السومة شارك مع العربي الموسم الماضي في 27 مباراة في مختلف البطولات، سجل خلالها 27 هدفًا وصنع ستة آخرين، وحصد كأس أمير قطر.