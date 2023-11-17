ليلة تاريخية بعد جحيم الاختطاف .. والد دياز يفقد أعصابه بعد ثنائية ابنه في البرازيل

ليلة لا يمكن نسيانها لعائلة دياز

في أسبوع واحد فقط تحولت معاناة عائلة لويس دياز من جحيم محقق، إلى عودة إلى المنزل وليلة تاريخية أمام البرازيل في تصفيات كأس العالم 2026.

نجم ليفربول قاد بلاده لتحقيق الانتصار على البرازيل بهدفين مقابل هدف، حيث سجل دياز ثنائية فريقه ليكون الاحتفال الأجمل على الإطلاق بعودة والده بعد اختطافه لمدة 12 يومًا عن طريق جيش التحرير الكولومبي.

منتخب السيلساو كان صاحب الأفضلية ولكن دياز قلب الطاولة تمامًا على الضيوف بثنائية في وقت متأخر من الشوط الثاني، ليمنح بلاده الفوز الأول على البرازيل منذ ثماني سنوات، ليخرج اللاعب بعد المباراة قائلًا:"الحمد لله، لقد جعل كل شيء ممكنًا، عشنا لحظات صعبة ولكن الحياة تجعلك قويًا وشجاعًا".

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وحضر لويس مانويل دياز والد نجم ليفربول هذه المباراة وهو يرتدي قميص قميص كولومبيا ومسبحة فضية، وتواجدت معه زوجته سيلينيس مارولاندا.

صاحب الـ58 سنة الذي عاش 12 يومًا من الجحيم وأجبر خلالهم على السير المتواصل لمدة 6 أيام، قابل هذه اللحظة التاريخية بالبكاء الهيستيري في المدرجات احتفالًا بالهدية التي قدمه لها ابنه بتحقيق هذا الفوز الغالي.

يذكر أن الفوز رفع رصيد كولومبيا إلى 9 نقاط في المركز الثالث بتصفيات أمريكا الجنوبية بكأس العالم بفارق 3 نقاط عن الأرجنتين صاحبة الصدارة، بينما تتراجع البرازيل للمركز الخامس بـ7 نقاط.