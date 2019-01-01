ليكو يتعلم العربية ويُشيد بمعسكر العين للموسم الجديد

المدرب راضٍ عن المعسكر

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

كشف إيفان ليكو المدير الفني للعين عن تعلمه لعدة كلمات من اللغة العربية، مؤكدًا أنه سيُواصل تعلم المزيد من الكلمات ليكون أكثر قربًا للاعبين وقادرًا على تحفيزهم.

وقال المدرب الكرواتي أنه والجهاز المعاون تعلموا كلمات مثل "وايد زين، السلام عليكم، بسرعة، لليمين، لليسار، اضغط، يلا شباب"، موضحًا أنه طلب من مطر الصهباني مدير الفريق والإداري عصام عبد الله تعليمه عدة كلمات عربية يوميًا خاصة المفردات التي ترتبط بعوامل الحركة والتحفيز والحماس لاستخدامها خلال التدريبات والمباريات.

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وأعرب ليكو عبر تصريحاته لقناة العين التلفزيونية عن رضاه على استعدادات الفريق للموسم الجديد، لافتًا لأنه بانتظار انضمام اللاعبين الدوليين وكذلك المجموعة المصابة التي تخضع لبرامج التأهيل حاليًا.

وأضاف حسب صحيفة البيان الإماراتية "خلال الـ 12 يومًا الماضية، خرجت بانطباع جيد عن أسلوب تعامل اللاعبين وتنفيذهم للتوجيهات خلال الحصص التدريبية وعقليتهم الاحترافية".

"نركز حاليًا على رفع معدل اللياقة البدنية، بالإضافة إلى آلية التعامل فيما يخص النواحي الذهنية، خصوصًا أن الفريق ضم 7 لاعبين جدد نتطلع إلى تأقلمهم سريعًا".

أضاف حول المباريات الودية للعين في معسكره الخارجي "يخوض الفريق مباراة أمام فريق فاردار المقدوني يوم 27 يوليو الجاري، وبحثت مع إدارة الفريق عن لعب مواجهة أخرى، وشخصيًا لا أطالب الفريق بالكثير خلال المواجهتين، في ظل النقص العددي بصفوفنا".

وأتم ليكو تصريحاته بتوجيه رسالة لجماهير الزعيم من النمسا أكد خلالها حرص الفريق على تقديم أفضل ما لديه ومؤكدًا على انتظاره للمساندة القوية منهم كي يتمكنوا معًا من تحقيق أهداف النادي والطموحات المشتركة.