ليفربول يمد يد العون .. عودة ليونيل ميسي إلى برشلونة مرتبطة بالريدز!

النادي الإنجليزي جاء كالنجدة لبرشلونة.

كشفت تقارير صحفية إسبانية أن نادي ليفربول الإنجليزي قد يساعد برشلونة بطريقة غير مباشرة على إعادة ليونيل ميسي من جديد لصفوف النادي الكتالوني.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "سبورت"، والتي أكدت أن ليفربول يسعى حاليًا للحصول على خدمات النجم الإيفواري فرانك كيسييه.

وأوضحت الصحيفة أن ليفربول قد يدفع مبلغ قيمته 35 مليون يورو من أجل الحصول على خدمات اللاعب، وهو ما قد ينعش خزائن برشلونة كثيرًا.

ويعاني برشلونة حاليًا من أجل تسجيل عقود نجومه الشباب الذين جدد لهم، كما تشترط رابطة الدوري الإسباني بيع لاعب إضافي من أجل تسجيل لاعبين جدد، وعلى رأسهم ليونيل ميسي.

جدير بالذكر أن خورخي ميسي والد ليونيل كان قد أكد في تصريحات اليوم عقب اجتماع مع جوان لابورتا رئيس برشلونة على وجود رغبة متبادلة لعودة الأرجنتيني لصفوف ناديه السابق.