ليفربول يقسو على ليستر سيتي برباعية ويعزز صدارته للبريميرليج

ليفربول يواصل النجاحات ويقترب أكثر من لقب الدوري

نجح ليفربول في التغلب على ليستر سيتي برباعية نظيفة، في إطار مباريات الجولة الـ 19 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وبعد نتيجة اليوم، واصل ليفربول رقمه المميز في عدم التعرض للهزيمة خلال آخر 63 أنهاها متقدماً في الشوط الأول، وحقق الفوز خلال آخر 34 مباراة على التوالي كان متقدماً فيها بنهاية الشوط الأول.

ليفربول سيطر على مجريات اللقاء، وضغط أصحاب الأرض، وفي أول نصف ساعة من الشوط الأول وصلت كرة طولية إلى محمد صلاح راوغ بعدها الحارس ولكن سددها بعيداً عن المرمى.

وفي الدقيقة 31 أعلن فيرمينيو عن الهدف الأول للضيوف، بعد كرة عرضية من أرنولد وصلت له في منطقة الجزاء قابلها برأسية في الشباك.

وللمرة الثانية هذا الموسم، يفشل ليستر سيتي في التسديد على المرمى خلال الشوط الأول، المرة الأولى كانت أمام ليفربول بالدور الأول.

واستمر حصار ليفربول لأصحاب الأرض، وفي الشوط الثاني وفي الدقيقة 71 حصل الريدز على ركلة جزاء بعد تدخل لمسة يد على المدافع التركي سوينشو.

تقدم البديل ميلنر لتنفيذ ركلة الجزاء، ونجح في تسديدها بنجاح في وسط المرمى معلناً عن الهدف الثاني.

وسريعاً وفي الدقيقة 73، أرسل أرنولد كرة عرضية من الجانب الأيمن وصلت إلى فيرمينيو الذي سددها بقوة في الشباك معلناً عن الهدف الثالث.

وفي الدقيقة 78 كلل المتألق أرنولد مجهوده في المباراة بهدف رابع، بعد تمريرة من ساديو ماني وصلت إلى أرنولد على مشارف منطقة الجزاء توغل بها وسددها في الشباك.

أرنولد نجح في صناعة 19 هدفاً بالدوري الإنجليزي الممتاز منذ بداية الموسم الماضي، أكثر من أي لاعب آخر.

وبهذه النتيجة يرتفع رصيد ليفربول إلى النقطة 52 في صدارة ترتيب الدوري، بينما تجمد رصيد الثعالب عند النقطة 39 في المركز الثاني، وبفارق نقطة عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثالث الذي يتبقى له مباراة أمام ولفرهامبتون.