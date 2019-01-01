ليفربول يقدم الاعتذار عن الصور التي سببت غضباً في آسيا

صور من ليفربول سببت غضباً واسعاً في آسيا

قدمت إدارة ليفربول الاعتذار، لجمهور الفريق الموجود في آسيا، بعد الصور التي تم نشرها عقب الفوز بكأس العالم للأندية.

وحقق ليفربول، لقب كأس العالم للأندية للمرة الأولى في تاريخه، مساء أمس بعد فوزه على فلامنجو البرازيلي بهدف نظيف.

النادي الإنجليزي نشر صور احتفالاً باللقب، والثأر من فلامنجو عقب الهزيمة في كأس الإنتركونتيننتال من قبل بثلاثية نظيفة.

وفي صور الاحتفالات، تواجد علم "رايزنج صن"، والذي كان يستخدمه الجيش الإمبراطوري الياباني في الحرب العالمية الثانية والذي غزا مساحات كبيرة من آسيا في الحرب العالمية الثانية.

وتسببت تلك الصور غضباً واسعاً في الدول الآسيوية خاصة كوريا، مما جعل الفريق يقدم اعتذاره على تلك الصور.

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ونشر الفريق بياناً جاء فيه: "نود أن نقدم الاعتذار لأي شخص تعرض للإهانة وسنفعل كل ما في وسعنا للتأكد أن هذا لن يحدث من مرة أخرى".

جدير بالذكر أن الريدز سيعود للمشاركات المحلية، مساء الخميس عندما يحل ضيفاً على ليستر سيتي في الجولة الـ 19 من الدوري الإنجليزي الممتاز.