ليفربول يفتح مركز تدريباته استعدادًا لعودة لبريميرليج

ليفربول يستعد لعودة البريميرليج والتتويج باللقب التاريخي

استعد لاعبو ليفربول للعودة إلى المنافسات من جديد، وذلك من خلال إعادة فتح ميلوود ــ مركز التدريبات الخاص بهم ــ مخطوة تمهيدية لعودة البريميرليج.

وبالنسبة لليفربول الذي يعد أبرز منتظري عودة النشاط، فقد اتخذ خطوته الأولى نحو العودة إلى الحياة الطبيعية بعد تخفيف إجراءات فيروس كورونا.

وتمكن العديد من اللاعبين من التدرب في قاعدة ميلوود خلال جلسات مفتوحة لمدة ساعة بعد إعادة فتح مركز التدريب المغلق منذ تعطيل النشاط.

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وكخطوة أولى، تم السماح لمجموعات من ثلاثة لاعبين فقط باستخدام مساحات التدريب في الهواء الطلق في وقت واحد منذ يوم الاثنين الماضي.

و وجد بعض اللاعبين أنفسهم غير قادرين على التدريب في الحدائق العامة أو الركض في الشوارع القريبة من منازلهم بسبب الالتفاف الجماهيري حولهم.

وتأتي هذه الأخبار مع الحديث عن الاستعداد لعودة التدريبات الجماعية بشكل طبيعي في الثامن عشر من الشهر الحالي على أن تعود المسابقة في يونيو.

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يذكر أن ليفربول يحتاج إلى 4 نقاط فقط من أصل 9 مباريات متبقية في الدوري الإنجليزي الممتاز من أجل حسم اللقب التاريخي المنتظر منذ عام 1990.