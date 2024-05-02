ليفربول يغير خطته لتحقيق حلم سلوت .. وصلاح يدفع الثمن بأموال سعودية!

نونيز لا يرضي طموحات المدرب الهولندي

تستهدف إدارة ليفربول التعاقد مع مهاجم صريح، لقيادة المشروع الجديد للريدز بقيادة المدرب "المحتمل" الهولندي أرني سلوت في الموسم المقبل.

وكان الألماني يورجن كلوب، مدرب ليفربول، قد أعلن أن الموسم الحالي هو الأخير له ولمساعديه داخل الآنفيلد، بينما توصلت إدارة الريدز إلى اتفاق مع الهولندي سلوت لتولي المهمة الفنية بدءًا من الموسم الجديد.

وزعمت صحيفة "كورييري ديللو سبورت" الإيطالية، أن ليفربول يستهدف التعاقد مع المهاجم النيجيري فيكتور أوسيمين لاعب نابولي الإيطالي، لقيادة هجوم الريدز في المستقبل القريب.

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وأشارت الصحيفة، إلى أن الأوروجواياني داروين نونيز لا يرضي طموحات المدرب الهولندي الذي يريد مهاجمًا بمواصفات خاصة، تشبه سانتياجو جيمينيز، مهاجم فريقه الحالي فينورد.

وأوضحت: "رغم ذلك، فإن أوسيمين لن يكون رخيصًا. لأن هناك شرطًا جزائيًا في عقده مع نابولي يبلغ حوالي 111 مليون جنيه إسترليني، كما أن هناك منافسة شرسة من باريس سان جيرمان الذي يتنافس مع الريدز أيضًا على نفس الصفقة".

وألمحت الصحيفة الإيطالية، إلى أن النادي الباريسي مستعد لعرض 85 مليون جنيه إسترليني على النادي الجنوبي من أجل إطلاق سراح أوسيمين، إلا أن هذا أقل كثيرًا من المطلوب في نابولي، لكنه مؤشر على أن هناك مزادًا سيفتحه النادي على مهاجمه الهداف.

وسيكون المبلغ (111 مليون إسترليني) ثقيلًا جدًا على إدارة الريدز، التي لا تقوم عادة بمثل هذه التعاقدات الضخمة، لكن هناك آمالًا بأن تنتعش خزينة الريدز بمبلغ ضخم حال رحيل النجم المصري محمد صلاح إلى الدوري السعودي في الموسم المقبل.