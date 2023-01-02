ليفربول يعود لعادات ما قبل كأس العالم ويسقط بثلاثة أمام برينتفورد!

تعرض ليفربول لهزيمة قاسية بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد أمام برينتفورد في المباراة التي جمعت بينهما ضمن لقاءات الجولة الـ19 من الدوري الإنجليزي.
بدأ أصحاب الأرض التسجيل عن طريق هدف عكسي سجله إبراهيما كوناتي في مرماه بالخطأ في الدقيقة الـ 19 من عمر اللقاء.
أضاف بن مي الهدف الثاني قبل أن تلغيه تقنية الفيديو بداعي التسلل، قبل أن يسجل يوان ويسا ويحتسب الحكم الهدف في الدقيقة الـ 42.
مع بداية الشوط الثاني أجرى كلوب عدة تغييرات وبالفعل أحرز هدفين الأول عن طريق داروين نونيز لكنه ألغي للتسلل، قبل أن يضيف تشامبرلين الهدف الوحيد للريدز في اللقاء.
ومع حلول الدقائق الأخيرة سجل بريان مبيومو الهدف الثالث لأصحاب الأرض ليحسم النتيجة ويتقدم برينتفورد للنقطة رقم 26 في المركز السابع بينما يتجمد رصيد ليفربول عند النقطة الـ 28 في المركز السادس.
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