ليفربول يعادل رقم مانشستر يونايتد في افتتاح الدوري الإنجليزي

ليفربول يقسو على نوريتش سيتي برباعية في الشوط الأول

فيسبوك تويتر بلال محمد

عادل ليفربول، رقم مانشستر يونايتد في تسجيل الأهداف بالشوط الأول للمباراة الافتتاحية للدوري الإنجليزي، أمام نوريتش سيتي.

وانتهي الشوط الأول، بتقدم أصحاب الأرض برباعية نظيفة، عن طريق محمد صلاح، وفان دايك، وأوريجي، بالإضافة إلى هدف بالنيران الصديقة من دفاع نوريتش.

وأصبح ليفربول، هو الفريق الأول، الذي يسجل أربعة أهداف أو أكثر في الشوط الأول من المباراة الافتتاحية، بعد مانشستر يونايتد امام فولهام في 2006 عندما أنهى الشوط الأول برباعية.

وشهد الشوط الأول، إصابة أليسون حارس مرمى ليفربول، بعد مرور نصف ساعة، عندما قام بتنفيذ ركلة المرمى وسقط على أرضية الميدان.