ليفربول يصدم محمد صلاح ويعرضه للبيع!

ليفربول قد يبيع صلاح الآن على عكس رغبته..

كشفت تقارير صحفية إنجليزية عن وجود نية لدى إدارة نادي ليفربول لبيع النجم المصري محمد صلاح في فترة الانتقالات الحالية.

وتأتي تلك الأنباء بعد رحيل زميله السنغالي ساديو ماني من فريق الريدز إلى صالح نادي بايرن ميونخ الألماني.

وبحسب ما أوردته صحيفة "ذا صن" فإن الإدارة الحمراء ترغب في ذلك بعد فشل التوصل إلى اتفاق مع الجناح المصري.

لماذا يبيع ليفربول صلاح الآن؟

ينتهي عقد محمد صلاح في صيف عام 2023، مما يعني أنه سيرحل بالمجان بعد عام واحد من الآن، وهو ما ترفض إدارة الريدز حدوثه.

أوضح التقرير أن بعد رحيل ماني، فكر نادي ليفربول في استغلال تعثر المفاوضات مع صلاح لكي يبيعه النادي بشكل نهائي.

وأشار التقرير إلى رغبة الإدارة في الحصول على 75 مليون يورو نظير انتقاله الآن قبل سنة واحدة فقط من انتهاء عقده.

ويأتي ذلك بسبب مطالبة صلاح للحصول على راتب أسبوعي قدره 450 ألف جنيه استرليني.

جدير بالذكر أن محمد نفسه قد صرح في نهاية الموسم الماضي أنه سيبقى في ليفربول في الموسم الجديد بصورة طبيعية، كما يشير دومًا إلى سعادته لكونه من منظومة الريدز، مما يوضح أن بيع الإدارة له سيأتي على عكس رغبته

صلاح في إسبانيا؟

أوضح التقرير أن اهتمام برشلونة السابق بمحمد صلاح كان يتضمن انتهاء عقد اللاعب وذهابه لكتالونيا بالمجان، مما يوحي أن البلوجرانا لن يدخلوا في مفاوضات رسمية على ضمه الآن.

على الجانب الآخر، قد يحاول ريال مدريد تخفيض المبلغ المطلوب لكي يضم صلاح، خاصةً بعد فشل صفقة انتقال كيليان مبابي، وذهاب إرلينج هالاند لمانشستر سيتي.

يبحث الملكي الآن عن صفقة انتقال ترجعهم إلى الصورة وتمكنهم من إرسال رسالة قوية مفادها أن فريق العاصمة لا يزال في القمة، ومن الوارد أن يكون صلاح هو بطل تلك القصة.

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