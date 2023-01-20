ليفربول يستخدم جيرارد لخطف الصفقة الأهم لريال مدريد!

"ستيفن جيرارد الجديد" في أنفيلد

ينوي ليفربول التغلب على ريال مدريد في صفقة الأهم خلال الميركاتو الصيفي القادم، ويرغب الريدز في استخدام سلاح سري لحسم الصفقة المرتقبة.

ليفربول يأمل في الاستفادة من عامل تحفيزي إضافي في معركتهم مع ريال مدريد للتعاقد مع جود بيلينجهام نجم بوروسيا دورتموند، وهو تنصيب اللاعب الواعد كحجر أساس في الفريق، ليكون بمثابة "ستيفن جيرارد الجديد" في أنفيلد.

اللاعب البالغ من العمر 19 عامًا لعب دورًا رئيسيًا في وصول إنجلترا إلى ربع نهائي كأس العالم 2022 وارتفعت قيمته السوقية إلى 150 مليون يورو.

وأكد سيباستيان كيل، مدير نادي دورتموند الرياضي أن النادي لا يتعرض لضغوط للبيع، لكن التعليقات السابقة من الرئيس التنفيذي هانز يواخيم فاتسكه ألمحت إلى استعدادهم لبيع اللاعب هذا الصيف.

ذكر فلوريان بليتنبرج مراسل شبكة "سكاي سبورتس" في ألمانيا أن ليفربول مستعد لزيادة المخاطر في الأشهر المقبلة.

وكشف بليتنبرج أنه لم يتم تقديم أي عرض رسمي، ولم تحدث محادثات مع يورجن كلوب، لكن الريدز واثقون من أن هناك فرصة لكي يُصبح بيلينجهام "ستيفن جيرارد الجديد" في أنفيلد.