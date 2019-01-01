ليفربول يراقب متوسط ميدان سبورتينج لشبونة

صراع إيطالي إنجليزي على خدمات قائد الأسود

فيسبوك تويتر إسلام أحمد

يضع نادي ليفربول الإنجليزي، عينه على متوسط الميدان البرتغالي، برونو فيرنانديس، من أجل ضمه في الصيف المقبل.

ويقدم قائد الفريق البرتغالي أداءً رائعًا، فلم يرحل عن صفوف الفريق بعد الأزمة التي أسفرت عن رحيل أبرز نجوم الفريق الصيف الماضي.

ويحتل سبورتنيج لشبونة المركز الرابع خلف بورتو وبنفيكا وبراجا، بعد رحيل ويليام كارفلليو، جيسلون مارتينيز، روي باتريشيو.

وحسب صحفية كوريرو دي مانها البرتغالية، فإن الصفقة قد تتم بين الطرفين الصيف المقبل، حيث يمتلك شرطاً جزائيًا في تعاقده يصل إلى 100 مليون يورو.

ويعيش الفريق البرتغالي أياماً صعبة حيث وصلت ديونه إلى 281 مليون يورو، أي سيتخلي عن عدد من نجومه في الصيف المقبل.

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ويعد ميلان الإيطالي أبرز المنافسين للريدز للحصول على خدمات اللاعب، والذي يستطيع اللعب كصانع ألعاب وكذلك متوسط ميدان دفاعي.

وفشل ليفربول في تأمين الحصول على خدمات نبيل فقير من ليون الفرنسي الصيف الماضي، لتعويض إصابة أليكس أوكسلايد تشامبرلين بالرباط الصليبي.

وسبق لفيرنانديز أن لعب لصفوف أودينيزي وسامبدوريا في الدوري الإيطالي، قبل العودة للبرتغال مرة أخرى.