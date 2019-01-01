ليفربول يدخل على خط المهتمين بخدمات سانشو

اللاعب منفتح على الرحيل..

يبدو وأن جادون سانشو، لاعب بوروسيا دورتموند، سوف يكون محور الحديث في الميركاتو الصيفي المقبل، وذلك بعدما أبدى اللاعب رغبته في أن يرحل عن صفوف أسود الفيستيفاليا.

سانشو كان قد انضم إلى دورتموند قادمًا من مانشستر سيتي في صيف 2017، ومنذ ذلك الحين وهو واحد من أهم اللاعبين داخل الأصفر والأسود مما جذب أنظار كبار القوم في أوروبا إليه.

لكن مؤخرًا، لا يعيش الدولي الإنجليزي أفضل أيامه داخل دورتموند، حيث قام النادي بتغريمه 100 ألف يورو بسبب تأخره في العودة إلى التدريبات بعد التوقف الدولي مع منتخب إنجلترا إلى جانب استبعاده من مباراة بوروسيا مونشنجلادباخ.

ثم أتت الأمور لتسوء بعدما قام المدرب لوسيان فافر بإخراجه في الدقائق الأولى من مباراة دورتموند وبايرن ميونخ وأعلن لاحقًا أن سبب التبديل ليس الإصابة بينما كان سببًا فنيًا بالدرجة الأولى.

تدهور العلاقة بين اللاعب والنادي أكدته العديد من التقارير الصحفية، ويجعل رحيل صاحب الـ 19 عامًا ليس سوى مسألة وقت فقط، ومن ثم بدأ اسمه بالارتباط بالكثير من الأندية الأوروبية الكبيرة وعلى رأسها ريال مدريد.

لكن الجديد أتى من خلال تقارير من صحيفة "دايلي ميل" البريطانية، والتي أشارت إلى أن يورجن كلوب، المدير الفني لليفربول، يُريد أن يضم سانشو إلى صفوف الريدز في الفترة المقبلة بعدما تابع تطوره عن كثب.

لكن سيواجه ليفربول تنافسًا شرسًا على خدمات اللاعب من الفريق الملكي من جهة، ومن مانشستر يونايتد من جهة أخرى، فالأخير يريد تدعيم هجومه بشتى الطرق وبأسماء رنانة، وسانشو بالنسبة لهم الخيار الأهم والأول في الصيف ثم إيرلينج هالاند مهاجم سالزبورج النمساوي.

على كل حال، لا يُتوقع أن يُكلِف اللاعب خزائن أي نادٍ في العالم ما هو أقل من 100 مليون يورو، فإدارة دورتموند تؤمن بما لديها من ثروة ممثلة في موهبة اللاعب الإنجليزي، ولن تفرط فيه سوى بعرض مادي مقبول يؤمن لهم جلب بديل له على المدى القريب.

يذكر أن سانشو قد شارك هذا الموسم في 9 مباريات بالبوندسليجا، أحرز خلالها ثلاثة أهداف مع صناعته لستة آخرين، بينما كان الموسم الماضي موسمًا خاصًا له، فصنع 17 هدفًا وأحرز 12 وهو لم يتمم الـ 18 من عمره بعد.