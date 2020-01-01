ليفربول يخسر ميلنر أمام إيفرتون في الديربي بسبب الإصابة

جيمس ميلنر يتعرض للإصابة ويغادر ديربي الكأس بين ليفربول وإيفرتون.

تعرض النجم الإنجليزي جيمس ميلنر لاعب فريق ليفربول للإصابة في مباراة فريقه اليوم التي أقيمت أمام نظيره إيفرتون في كأس الاتحاد.

جاءت إصابة ميلنر في الدقيقة الثامنة من عمر المباراة بعدما أبعد كرة هدف محقق لفريق إيفرتون ومنح فريقه الشاب القدرة على الاستمرار في المباراة بنتيجة التعادل.

وحل اللاعب ياسر لعروسي صاحب الأصول الجزائرية والجنسية الجزائرية بديلًا له بشكل فوري من قبل المدير الفني الألماني يورجن كلوب.

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وظهرت إصابة ميلنر على أنها عضلية لكن نادي ليفربول لم يصدر أي بيانات حول حالة اللاعب حتى الآن ومن المنتظر الكشف عن طبيعة الإصابة خلال ساعات.

وكان مينلر قد ظهر أساسيًا في تشكيلة مباراة اليوم التي يخوضها الفريقين ضمن مباريات دور الـ 64 من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.

وتشير نتيجة المباراة في الوقت الحالي للتعادل السلبي دون أهداف مما يعني أن إمكانية إعادة المباراة في وقتٍ لاحق قائمة وبنسبة ليست بقليلة.

جدير بالذكر أن ليفربول كان قد غادر بطولة كأس الرابطة بعدما خسر من أستون فيلا بخماسية حيث شارك الفريق الأساسي بكأس العالم للأندية بينما واجه الشباب الفيلانز.