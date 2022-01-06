ليفربول يجد بديل صلاح وماني في بورتو

كشفت تقارير صحفية، أن نادي ليفربول، استقر على التعاقد مع بديل محمد صلاح، وساديو ماني خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، من نادي بورتو البرتغالي.

وسيفتقد ليفربول، خدمات ثنائي الفريق الذي سيشارك في كأس الأمم الإفريقية، التي تقام في الكاميرون خلال الفترة من يناير وحتى فبراير 2022.

وكانت تعمل إدارة الريدز، على تدعيم هجوم الفريق، خاصة في ظل عدم وجود صلاح أو ماني، إذ يعاني الفريق بشكل كبير في غيابهما من عقم هجومي واضح.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "صن" الإنجليزية، فإن الفريق الإنجليزي قريب من التعاقد مع لويس دياز، لاعب بورتو البرتغالي خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية لتدعيم هجوم الفريق.

ووفقًا للتقرير الإنجليزي، فإن الجناح الكولومبي قريب من الانضمام إلى قلعة آنفيلد، مقابل 60 مليون جنيه إسترليني، إن توصلت إدارة ليفربول مع إدارة بورتو بشأن انتقال اللاعب.

وأشار التقرير إلى أن ليفربول، قد يكون مضطرًا إلى دفع الشرط الجزائي الموجود في عقد اللاعب صاحب الـ 24 عامًا، والبالغ 80 مليون يورو إن أراد الحصول عليه في فترة الانتقالات الحالية.

وأكدت الصحيفة الإنجليزية، إلى أن يورجن كلوب المدير الفني لليفربول، كان يريد الانتظار للصيف لدخول سوق الانتقالات، ولكن بسبب غياب صلاح وماني يفكر في التعاقد مع اللاعب بأسرع وقت.

جدير بالذكر أن دياز هذا الموسم، شارك مع بورتو في 24 مباراة بكافة البطولات، نجح خلالهم في تسجيل 15 هدفًا وصنع أربعة آخرين.