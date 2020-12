ليفربول ووولفرهامبتون: مباشر لحظة بلحظة

اضغط هنا للدخول إلى مركز المباراة

ليفربول 4 × 0 وولفرهامبتون

تغطية مباشرة لحظة بلحظة

نهاية المباراة بفوز ليفربول برباعية نظيفة، شكرًا على حسن المتابعة وإلى اللقاء في مباريات أخرى.

90' ثلاث دقائق وقت محتسب بدلًا من الضائع..

81' كيلير يواصل التألق، تسديدة قوية من مارسال من داخل منطقة الجزاء يتصدى لها ببراعة شديدة.

77' جووووووووووووووووووووووووووووووول! هدف رابع لليفربول عرضية من روبرتسون أرضية حولها ماني إلى الشباك.

75' استحواذ من ليفربول في مقابل تراجع ويأس تام من وولفرهامبتون.

67' جووووووووووووووووووووووووووووووول! ماتيب حول عرضية برأسه إلى الشباك ويعلن عن الثالث.

57' جووووووووووووووووووووووووول! هدف رائع من فينالدوم من مرتدة سددها في المقص الأيسر لباتريسيو معلنًا عن ثاني الأهداف.

55' فرصة خطيرة للغاية لوولفرهامبتون بعد عرضية رائعة من نيفيز لكن كيلير خرج عليها ببسالة شديدة.

51' ماني يهدر فرصة محققة لتسجيل الهدف الثاني، ليفربول يضغط بقوة ويقترب من التسجيل.

نهاية الشوط الأول بتقدم ليفربول بهدف نظيف، استراحة ونواصل في الشوط الثاني.

40' ليفربول هو المسيطر على المباراة من دون خطورة، وولفرهامبتون يحاول اللدغ فقط بالمرتدات.

34' ركلة حرة من محمد صلاح على حدود منطقة الجزاء يسددها بيسراه إلا أن روي باتريسيو يتصدى لها.

31' بينتو مرة أخرى يخترق من الجبهة اليسرى ويرسل عرضية خطيرة جدًا لكن الحارس كيلير يتألق مرة أخرى ويمنعها من المرور.

28' صلاح كاد أن يحرز الهدف الثاني من عرضية أرضية من الجبهة اليسرى حاول تحويلها بكعب القدم لكنه لم يستطع.

23' جوووووووووووووووووووووووووووول! صلاح يحرز الهدف الأول لليفربول، بعد خطأ دفاعي فادح من كاودي جعله يتسلم الكرة بيسراه ويسددها داخل منطقة الجزاء.

20' أداما تراوري يهدر الهدف الأول بعد شبه انفراد من الجبهة اليمنى ومررها عرضية قوية احتاجت لمسة فقط لتسكن الشباك لكن بلا جدوى.

16' تألق منقطع النظير من كيلير!! بينتو حاول لعبها "لوب" مستغلًا تقدمه لكنه برشاقة رائعة تصدى للكرة وأخرجها للركنية.

11' الظهور الأول الخطير لليفربول، عرضية من هندرسون إلى ماني داخل منطقة الجزاء لكن السنغالي رأسيته أتت فوق المرمى بأمتار.

8' حتى الآن يستحوذ ليفربول على الكرة من دون خطورة، وولفرهامبتون يغلق المساحات جيدًا ويعتمد على المرتدات بصورة أساسية.

2' الفرصة الأولى الخطيرة لوولفرهامبتون من ركلة حرة على حدود منطقة الجزاء سددها نيفيز بقوة لكنها أتت في الشباك العليا للمرمى.

الآن تنطلق المباراة بحضور ألفين مشجع في أنفيلد.

التشكيل | 4-3-3

كيلير

أندري روبرتسون - فابينهو - جويل ماتيب - نيكو ويليامز

جورجينيو فينالدوم - جوردان هندرسون - كيرتيس جونز

ساديو ماني - روبيرتو فيرمينو - محمد صلاح

