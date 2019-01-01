ليفربول وولفرهامبتون: مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشر لحظة بلحظة كاقة أحداث ومجريات مباراة ليفربول ضد ولفرهامبتون في إطار الجولة العشرين من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز 2019-2020

ليفربول 0 × 0 وولفرهامبتون

تغطية مباشرة لحظة بلحظة

*برجاء تحديث الصفقة كل دقيقتين

البدلاء / جون رادي / مات دوهيرتي / غانم سايس / راؤول خيمينيز / أداما تراوري / باتريك كوتروني

وولفرهامبتون: يبدأ المدرب نون سانتو بطريقة (3/5/2) وتضم كلًا من روي باتريسيو / ريان بينيت / كونور كوادي / ماكس كيلمان / جوني كاسترو / لياندر ديندونكر / روبن نيفيس / جواو موتينيو / روبن فيناجري / بيدرو نيتو / ديوجو جوتا

البدلاء / أدريان / نيكو ويليامز / هارفي إليوت / جيمس ميلنر / نابي كيتا / كورتيس جونز / ديفوك اوريجي

ليفربول: يبدأ المدرب يورجن كلوب بطريقة (4/3/3) وتضم كلًا من أليسون / ترينت ارنولد / جو جوميز / فيرجيل فان دايك / أندرو روبيرتسون / آدم لالانا / جوردان هندرسون / جورجينيو فينالدوم / محمد صلاح / روبيرتو فيرمينو / ساديو مانيه

تشكيل الفريقين:

لكن ولفرهامبتون لن يكون هذا الخصم السهل، فدائمًا ما كانت عادة إزعاج الكبار هي من شيم المدرب نونو سانتو، مما يبشر بمباراة ستكون مثيرة للغاية بين الفريقين حتى ولو عانيا بدنيًا بسبب البوكسينج داي.

في الوقت نفسه فإن ليفربول سحق مضيفه ووصيفه الحالي ليستر سيتي بأربعة أهداف نظيفة، ليواصل مسيرته الناجحة والمميزة هذا الموسم محليًا، ويقترب أخيرًا من التتويج باللقب الغائب منذ سنوات طويلة.

الذئاب قدموا أكبر خدمة للريدز عندما تمكنوا من الفوز على مانشستر سيتي بثلاثة أهداف لهدفين، لتكون الفرصة سانحة لكتيبة يورجن كلوب بأن تزيد الفارق بينها وبين كتيبة جوارديولا إلى 17 نقطة، وبالتبعية إنهاء أي آمال للسيتي في لقب البريميرليج.

أعزائي المتابعين...أهلاً ومرحباً بكم في التغطية الكتابية المباشرة – المقدمة لكم من جول – لمباراة ليفربول ضد ولفرهامبتون في إطار الجولة العشرين من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز 2019-2020، ويصحبكم في هذه التغطية محمد مصطفي...متابعة ممتعة./