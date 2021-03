ليفربول وفولهام: مباشر لحظة بلحظة

اضغط هنا للدخول إلى مركز المباراة

ليفربول 0 × 1 فولهام

تغطية مباشرة لحظة بلحظة

45' جووووووووووووووووول فولهام يفعلها .. ليمينيا يخطف الكرة من محمد صلاح ويسدد بيسراه لتتحول إلى الشباك

42' محاولة أخرى من جانب فولهام بعد مخالفة على حدود منطقة الجزاء لُعبت عرضية لكن مرت بجوار المرمى.

39' مخالفة على حدود منطقة الجزاء يسددها شاكيري لكن خارج الملعب

31' اووووووووه ماذا أهدرت يا لوكمان .. انفراد آخر ضائع من فولهام

28' ميلنر يسدد كرة خطيرة من بعيد لكن تسديدته لا تشكل أي خطورة.

24' ليفربول الأكثر سيطرة على اللقاء لكن دون هجمات خطيرة مع محاولات من فولهام لخطف هدف من مرتدة.

19' صلاح يستلم الكرة على حدود منطقة الجزاء ويسددها نحو المرمى لكن خرجت بعيدًا

15' كيف ضاعت يا صلاح؟ شاكيري وضع الفرعون المصري منفردًا بالمرمى لكن أريولا تصدى بمهارة وتدخل الدفاع لإنقاذ الكرة

10' رغم سيطرة ليفربول، كاد فولهام أن يتقدم في النتيجة بعد مرتدة خطيرة وصلت إلى لوكمان لكن التسديدة مرت بجوار المرمى.

5' جوتا كاد أن يفعلها ويمنح التقدم لليفربول بعد عرضية سددها على مرتين على المدافع أخرجها من على خط المرمى.

3' محاولة خطيرة من جانب فولهام لكن ماجا يهدر الفرصة بغرابة

1.انطلاق المباراة

يبدأ المدرب سكوت باركر بالتشكيل الآتي:

التشكيل | 4-4-2

ألفونسو أريولا

تيميتايو أينا - توسين أدارابيويو - يواخيم أندرسن - كيني تيتي

كوردوفا ريد - هاريسون ريد - ماريو ليمينا - إيفان كافاليرو

جوش ماجا - لوكمان

