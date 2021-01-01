ليفربول وفولهام: مباشر لحظة بلحظة

تابع البث المباشر لحظة بلحظة لمباراة ليفربول أمام فولهام في الجولة السابعة والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز بملعب أنفيلد، بمشاركة محمد صلاح..

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ليفربول 0 × 1 فولهام

تغطية مباشرة لحظة بلحظة

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45' جووووووووووووووووول فولهام يفعلها .. ليمينيا يخطف الكرة من محمد صلاح ويسدد بيسراه لتتحول إلى الشباك

42' محاولة أخرى من جانب فولهام بعد مخالفة على حدود منطقة الجزاء لُعبت عرضية لكن مرت بجوار المرمى.

39' مخالفة على حدود منطقة الجزاء يسددها شاكيري لكن خارج الملعب

31' اووووووووه ماذا أهدرت يا لوكمان .. انفراد آخر ضائع من فولهام

28' ميلنر يسدد كرة خطيرة من بعيد لكن تسديدته لا تشكل أي خطورة.

24' ليفربول الأكثر سيطرة على اللقاء لكن دون هجمات خطيرة مع محاولات من فولهام لخطف هدف من مرتدة.

19' صلاح يستلم الكرة على حدود منطقة الجزاء ويسددها نحو المرمى لكن خرجت بعيدًا

15' كيف ضاعت يا صلاح؟ شاكيري وضع الفرعون المصري منفردًا بالمرمى لكن أريولا تصدى بمهارة وتدخل الدفاع لإنقاذ الكرة

10' رغم سيطرة ليفربول، كاد فولهام أن يتقدم في النتيجة بعد مرتدة خطيرة وصلت إلى لوكمان لكن التسديدة مرت بجوار المرمى.

5' جوتا كاد أن يفعلها ويمنح التقدم لليفربول بعد عرضية سددها على مرتين على المدافع أخرجها من على خط المرمى.

3' محاولة خطيرة من جانب فولهام لكن ماجا يهدر الفرصة بغرابة

1.انطلاق المباراة

تشكيل فولهام

يبدأ المدرب سكوت باركر بالتشكيل الآتي:

التشكيل | 4-4-2

ألفونسو أريولا

تيميتايو أينا - توسين أدارابيويو - يواخيم أندرسن - كيني تيتي

كوردوفا ريد - هاريسون ريد - ماريو ليمينا - إيفان كافاليرو

جوش ماجا - لوكمان

Prepared and focused. 💪



The XI tasked with #LIVFUL! pic.twitter.com/CofZRF9Mxe — Fulham Football Club (@FulhamFC) March 7, 2021

تشكيل ليفربول

يبدأ المدرب يورجن كلوب بالتشكيل الآتي:

التشكيل | 4-3-3

أليسون بيكر

أندي روبرتسون - ناثان فيليبس - ريس ويليامز - نيك ويليامز

نابي كيتا - جورجينيو فاينالدوم - جيمس ميلنر

ديوجو جوتا - شيردان شاكيري - محمد صلاح

⭐️ #LIVFUL TEAM NEWS ⭐️



Firmino misses out due to a minor knock. — Liverpool FC (@LFC) March 7, 2021

ليفربول يحتل حاليًا المركز السابع برصيد 43 نقطة، بينما فولهام المكافح الذي أعاد اكتشاف نفسه وأحيا آماله في الاستمرار بالبريميرليج، يأتي في المركز الثامن عشر برصيد 23 نقطة.

يكتظ الريدز بالأزمات والمشاكل، ولعل الأبرز على الإطلاق غضب محمد صلاح من استبداله أمام البلوز، ما يُسلط الضوء على ما سيصنعه الدولي المصري أمام فولهام وكيفية تعامل المدرب كلوب معه.

ليفربول تلقى خمس هزائم متتالية على ملعب أنفيلد بالبريميرليج في الآونة الأخيرة آخرها من تشيلسي يوم الخميس بهدف نظيف، ما جعل الريدز فعليًا خارج سباق لقب الدوري، بل وابتعدوا نسبيًا عن المربع الذهبي.

أعزائي المتابعين أهلًا وسهلًا بكم في البث المباشر الكتابي المقدم من موقع جول لمباراة ليفربول وفولهام في الدوري الإنجليزي الممتاز.