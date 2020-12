ليفربول وفولهام: مباشر لحظة بلحظة

اضغط هنا للدخول إلى مركز المباراة

فولهام 0 × 0 ليفربول

تغطية مباشرة لحظة بلحظة

*برجاء تحديث الصفحة كل دقيقتين

التشكيل | 4-3-3

أليسون

أندي روبرتسون - جويل ماتيب - فابينهو - ألكسندر أرنولد

كيرتس جونز - جوردان هندرسون - جورجينيو فينالدوم

ساديو ماني - روبيرتو فيرمينو - محمد صلاح

Our line-up to take on @FulhamFC 👊🔴



Jota is absent due to a knee injury sustained in midweek.