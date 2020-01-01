ليفربول وفولهام: مباشر لحظة بلحظة

تابع البث المباشر لحظة بلحظة لمباراة ليفربول وفولهام في الجولة الثانية عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز على ملعب كارفن كوتيج، بمشاركة محمد صلاح..

اضغط هنا للدخول إلى مركز المباراة

فولهام 0 × 0 ليفربول

تغطية مباشرة لحظة بلحظة

*برجاء تحديث الصفحة كل دقيقتين

المزيد من الفرق

تشكيل ليفربول:

التشكيل | 4-3-3

أليسون

أندي روبرتسون - جويل ماتيب - فابينهو - ألكسندر أرنولد

كيرتس جونز - جوردان هندرسون - جورجينيو فينالدوم

ساديو ماني - روبيرتو فيرمينو - محمد صلاح

Our line-up to take on @FulhamFC 👊🔴



Jota is absent due to a knee injury sustained in midweek. — FC (@LFC) December 13, 2020

تشكيل فولهام:

التشكيل | 3-4-3

ألفونسو أريولا

تيميتاو آينا - أدارابيويو - يواخيم أندرسين

أنتوني روبينسون - ماريو ليمينا - فرانك زامبو - كوردوفا ريد

لوكمان - لوفتس تشيك - إيفان كافاليريو

فولهام ليس في أفضل أحواله، فالنادي الصاعد حديثًا من التشامبيونشيب يقترب كثيرًا من مراكز الهبوط بوجوده في المركز السابع عشر برصيد 7 نقاط فقط وبفارق نقطة وحيدة عن المراكز المؤدية للعودة من حيث أتوا.

الريدز لا يزالوا على عرش صدارة البريميرليج بالتساوي مع توتنهام بـ24 نقطة لكل منهما، مع تفوق كتيبة المدرب الاستثنائي جوزيه مورينيو بفارق الأهداف، لذلك فهدف حامل اللقب هو مواصلة الضغط لحين الانفراد بالصدارة تمامًا.

أعزائي المتابعين أهلًا وسهلًا بكم في البث المباشر الكتابي لمباراة ليفربول وفولهام بالجولة الثانية عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز.