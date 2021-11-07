ليفربول ضد وست هام يونايتد: مباشر لحظة بلحظة

وست هام يونايتد 1 × 1 ليفربول

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55' عرررضية من بن رحمة، الكرة تصل إلى داوسون الذي يلعبها برأسه ولكنها تصل سهلة في يد أليسون

51' أووووووووه فابيانسكي يتألق ويتصدى لفرصة هدف محقق من ماني، عرررضية رائعة من روبيرتسون إلى السنغالي الذي سددها قوووية ولكن البولندي يتألق ويتصدى للكرة

49' أووووووووووووووه العارضة تحرم وست هام من الهدف الثاني، ضربة ركنية أخرى تصل إلى رايس الذي يسددها برأسه ولكنها تصطدم بالعارضة

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بين ليفربول ووست هام بهدف لكل فريق

45 +6' أوووووووه بن رحمة يستلم الكرة بشكل رائع، ويلعب عرررضية إلى بوين ولكن فان دايك يقطع الكرة بشكل رائع

45 +5' تمريرة طوووولية من أنطونيو إلى فورنالس الذي كاد أن ينفرد بالمرمى ولكن أليسون يخرج من مرماه ويشتت الكرة

45 +1' أوووووه! ماذا أهدرت يا أنطونيو! الجامايكي كانت لديه فرصة ثمينة للانفراد بأليسون واحراز الهدف الثاني، ولكنه يتعثر أثناء الجري بالكرة وأرنولد يلحق بالكرة

45' تمريرة رائعة من هندرسون إلى ماني الذي توغل على حدود المنطقة، وسدد الكرة ولكن داوسون يتألق ويعترضها بنجاح

40' جووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووول أرنولد يسجل التعادل من ركلة حرة مباشرة رائعة، سددها في الزاوية العليا على يسار فابيانسكي

38' خطأ لليفربول من على حدود منطقة الجزاء، بعد أن تعرض للعرقلة من ديكلان رايس

36' عرررضية من ماني ولكن الكرة تمر من فوق جوتا وتخرج لضربة مرمى

34' عرررضية من روبيرتسون، يشتتها دفاع وست هام وتصل إلى أرنولد الذي يحاول تسديد الكرة من لمسة واحدة ولكنها تعلو العارضة

33' عرررضية أخرى من هندرسون ولكن الكرة تمر من فوق رأس جوتا

31' محاولة أولى لليفربول في المباراة، عرررضية من هندرسون تصل إلى جوتا الذي يلعبها برأسه ولكن الكرة تعلو العارضة

25' تمريرة رائعة بالكعب من صلاح إلى أرنولد، الذي يلعب عرررضية ولكن دفاع وست هام يشتتها لضربة ركنية

21' تبديل اضطراري بخروج أوجبونا ودخول داوسون

20' تعطل اللعب مرة أخرى لسقوط أوجبونا مجددًا بعد إصابة في الوجه بسبب التحامه مع جوتا

18' ليفربول يفشل في اختراق دفاع وست هام حتى الآن

14' تعطل اللعب لسقوط أوجبونا للإصابة، أثناء محاولة تغطية إحدى الهجمات والكرة بحوزة محمد صلاح

13' عرررضية من ماني من الجهة اليسرى ولكن الكرة تعود من جونسون وترتطم به، وتخرج لضربة مرمى

الإعادة تثبت أن أليسون هو من لمس الكرة ودخلت مرماه، ليتم احتسابها هدف عكسي على الحارس البرازيلي

تم احتساب الهدف بعد مراجعة تقنية الفار، تحسبًا لوجود لمسة يد على أوجبونا ولكن الحكم قرر احتساب الهدف

3' جووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووول وست هام يحرز الهدف الأول في المباراة عن طريق أوجبونا، ركنية تصل للمدافع الإيطالي الذي يلمسها وتسكن الشِباك

انطلاق المباراة

تشكيل ليفربول

يعتمد كلوب على التشكيل الآتي:

الخطة 4-3-3

أليسون

روبيرتسون - فان دايك - ماتيب - أرنولد

هندرسون - فابينيو - تشامبرلين

ماني - جوتا - صلاح

⭐ 𝐓𝐄𝐀𝐌 𝐍𝐄𝐖𝐒 ⭐



This is your Reds line-up to face @WestHam today 👊 #WHULIV — Liverpool FC (@LFC) November 7, 2021

تشكيل وست هام:

وقرر ديفيد مويس الاعتماد على التشكيل الآتي:

الخطة 4-2-3-1

فابيانسكي

جونسون - أوجبونا - زوما - كريسويل

سوتشيك - رايس

بوين - بن رحمة - فورنالس

أنتونيو

يسعى ليفربول لاستغلال تعثر تشيلسي أمام بيرنلي أمس من أجل الفوز وتقليص الفارق إلى نقطة واحدة، في المقابل يرغب المطارق في إثبات تطورهم الكبير هذا الموسم بتقديم المستوى ذاته أمام الكبار وإلحاق الهزيمة الأولى بالريدز منذ فترة طويلة، والارتقاء للمركز الثالث.

أهلًا بكم في البث الكتابي المباشر للمواجهة المرتقبة بين ليفربول ووست هام يونايتد، في ختام مباريات الجولة الحادية عشر من الدوري الإنجليزي لموسم 2021/2022، والتي ستُقام على ملعب لندن.