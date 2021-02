وست هام وليفربول: مباشر لحظة بلحظة

اضغط هنا للدخول إلى مركز المباراة

وست هام يونايتد 1 × 3 ليفربول

تغطية مباشرة، لحظة بلحظة

نهاية المباراة بفوز ليفربول بثلاثة أهداف مقابل هدف

86' جوووووووووووووووووووووووووووووووووووول وست هام يحرز الهدف الأول له في المباراة، يارمولينكو يلعب الضربة الركنية وتمر من فوق فيليبس وتأتي إلى داوسون الغير مُراقب ليسددها بكل سهولة في مرمى أليسون

85' جوووووووووووووووووووووووووووووووووووول ليفربول يسجل الهدف الثالث في المباراة، تشامبرلين يلعبها بالكعب بشكل رائع لفيرمينو الذي يقرر التمرير بدلًا من التسديد، وينجح فينالدوم في إحرازها بكل سهولة

79' خروج أوريجي ونزول تشامبرلين

77' تعطل اللعب قليلًا لمعالجة أوريجي الذي تعرض للإصابة

70' دخول فيرمينو بدلًا من صانع الهدف الثاني "شاكيري"

67 جوووووووول جووووووووووووول جووووووووووووووووووووووول صلاح يضيف الهدف الثاني للريدز في المبارة، مرتدة مثالية من ليفربول، عرضية ممتازة من شاكيري واستلام خيالي من صلاح ولمسة ذكية للغاية يضعها على يمين فابيانسكي بكل براعة

64' عرضية من كوفال على الجهة اليمنى ولكنها تصطدم بجونز وتخرج إلى ضربة ركنية، تُلعب سريعًا وتصل إلى داوسون الذي لعبها برأسه ولكنها عالية عن مرمى ليفربول

63' فرصة خطيرة لوست هام يونايتد من ضربة ركنية، الكرة تصل إلى سوشيك ولكن هندرسون يشتتها ويتحصل على ضربة حرة مباشرة

57' جووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووول صلاح بالتخصص في وست هام يسجل الهدف الأول بتسديدة مقوسة رائعة في الزاوية اليسرى لفابيانسكي

57' التبديل الأول لليفربول بدخول كورتيس جونز وخروج جيمس ميلنر

56' أوووووووووووه مرتدة سريعة رائعة لوست هام، عرضية من بوين إلى أنطونيو الذي يسدد بكل أريحية ويضيع فرصة لا تضيع بعد أن مرت الكرة بجوار القائم الأيسر لأليسون

55' طولية رائعة من هندرسون إلى محمد صلاح الذي لمسها برأسه لتصل سهلة إلى يد فابيانسكي

51' كرة طولية لأنطونيو مهاجم وست هام في مرتدة لأصحاب الأرض، ولكن الكرة طويلة، أليسون يخرج من مرماه ويستحوذ على الكرة بكل سهولة ويمررها لزملائه

49' تمريرة رائعة من صلاح إلى أوريجي الذي يسدد الكرة قوية ولكنها في الشباك الخارجية!

48' خطيرررررررررررررررررررررررررررة لليفربول! عرضية رائعة من أوريجي إلى صلاح الذي يسدد ولكن دفاع وست هام يُبدع في التصدي للفرصة الخطيرة عن طريق كريسويل

46' تمريرة بينية رائعة من ألكانتارا إلى أرنولد ولكن الكرة تطول وتخرج إلى ضربة ركنية

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الفريقين

45' تسديدة قوية من محمد صلاح من على حدود منطقة الجزاء ولكن فابيانسكي يتصدى لها

44' أوووووووووووووووووووووه في أخطر فرص ليفربول، ألكانتارا يلعب كرة بينية مذهلة إلى أوريجي الذي حاول أن يلعب الكرة ولكنها تمر بجوار القائم الأيمن لوست هام

42' عرضية من الجهة اليسرى تصل إلى أنطونيو الذي يلعبها برأسه ولكنها ضعيفة وتصل إلى أليسون ويمسكها بسهولة

39' فيليبس يشتت كرة عرضية خطيرة لوست هام من ضربة حرة غير مباشرة لعبها كوفال

34' مباراة بدون فرص كثيرة خطيرة، دفاع وست هام يقدم أداء أكثر من ممتاز حتى الآن بقيادة أوجبونا

27' طولية مذهلة إلى صلاح الذي تحرك خلف الدفاع بشكل رائع، المصري يسيطر على الكرة ويمهدها لشاكيري الذي يسددها قوية ولكنها تصطدم بالمدافع داوسون وتخرج لضربة ركنية

24' أوووووووووووووه خطيرة من وست هام الذي كان قريبًا من الهدف الأول، انطلاقة رائعة من فورنالس على الجهة اليسرى، ارتباط في دفاع ليفربول وتصل إلى بن رحمة داخل منطقة الجزاء، الجزائري يسددها والضيوف يشتتوها على مرتين عن طريق ميلنر وروبيرتسون

23' عرضية من ألكاتتارا إلى محمد صلاح الذي لعب الكرة برأسه ولكنها بعيدة عن القائم الأيسر لفابيانسكي

21' عرضية خطيرة من أرنولد ولكن أوجبونا يشتت الكرة قبل أن تصل إلى أوريجي

20' المباراة لازالت بدون أي فرص خطيرة حتى الآن من جانب الفريقين

13' تمريرة من روبيرتسون إلى أوريجي الذي تحرك على الطرف الأيسر ويحاول لعب كرة عرضية ولكن دفاع وست هام يشتتها لضربة ركنية

11' عرضية من الجهة اليسرى إلى أنطونيو، ولكن مهاجم وست هام يلمس الكرة لمسة أولى سيئة وتخرج إلى ضربة مرمى لليفربول

7' يبدو أن ليفربول يلعب بالرسم الخططي 4/4/2 دايموند، بتواجد شاكيري خلف أوريجي وصلاح، البلجيكي لا يتواجد على الطرف الأيسر كالعادة ولكنه في قلب الهجوم بجوار صلاح

7' تسديدة من فينالدوم ولكن الكرة عالية وبعيدة عن مرمى وست هام يونايتد

5' كرة بينية يشتتها دفاع وست هام بشكل خاطئ، تصل إلى شاكيري يمررها لأوريجي الذي تحرك خلف الدفاع ولكنه يسدد الكرة من زاوية صعبة في الشباك الخارجية

4' ليفربول يسيطر على الكرة ويحاول إيجاد ثغرة في دفاع المطارق، بحثًا عن الهدف الأول له في المباراة

2' توغل من روبيرتسون على الجهة اليسرى ويلعب كرة عرضية ولكن بوين يشتتها لضربة ركنية

انطلاق المباراة

من جهة أخرى يبدأ وست هام يونايتد بالقوة الضاربة، ميشيل أنطونيو كان قد وعد بأن يُحرز هاتريك في مرمى ليفربول ليعوض الفرص الضائعة ضد كريستال بالاس، هل يفي بوعده؟

تشهد المباراة عدة مفاجأت في تشكيل ليفربول بتواجد ماني خارج القائمة للإصابة وكذلك تواجد فيرمينو على دكة البدلاء على الرغم من تألقه في المباراة الأخيرة ضد توتنهام

يبدأ المدرب يورجن كلوب، المباراة بتشكيل مكون من:

التشكيل| 4-3-3

أليسون بيكر

روبيرتسون - فيليبس - هندرسون - أرنولد

ألكانتارا - فينالدوم - ميلنر

شاكيري - أوريجي - صلاح

يبدأ المدرب ديفيد مويس، بتشكيل مكون من كل من:

