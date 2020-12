ليفربول ووست بروميتش: مباشر لحظة بلحظة

اضغط هنا للدخول إلى مركز المباراة

ليفربول 1 × 1 وست بروميتش

تغطية مباشرة لحظة بلحظة

نهاية المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، شكرًا على حسن المتابعة وإلى اللقاء في مباريات أخرى.

90' أربع دقائق وقت محتسب بدلًا من الضائع

89' عرضية رائعة من تشامبرلين ورأسية قرب المرمى من فيرمينو، إلا أن جونستون تصدى لها ببراعة شديدة، الضغط يشتد.

85' ماني يطالب بركلة جزاء لكن حكم المباراة يرفض احتساب الكرة بعد تحجيز مدافع وست بروميتش عليه داخل منطقة الجزاء.

81' جوووووووووووووووووووووول! أجايي يدرك التعادل لوست بروميتش من رأسية.. مفاجأة كبرى من أنصاف الفرص

77' تسديدة قوية من أرنولد من ركلة حرة على حدود منطقة الجزاء لكنها تعلو المرمى بأمتار.

71' أليسون!!! انفراد لجرانت مستغلًا سرعته ومتفوقًا على ويليامز، ليسدد الكرة تجاه المرمى لولا تألق الحارس البرازيلي، خطورة كبيرة أخيرًا من الضيوف.

64' فاينالدوم يرفع كرة باتجاه صلاح الذي حاول لعبها برأسه وقد نجح، إلا أنها أتت بعيدة عن المرمى وسط حسرة يورجن كلوب.

58' إصابة جويل ماتيب وخروجه ونزول ريس ويليامز في محله.. صدمة كبيرة لو غاب لمدة طويلة ستزداد أزمات ليفربول..

50' الفرصة الأولى التي تحمل طابع الخطورة نسبيًا لوست بروميتش، عرضية تسلمها جرانت على حدود منطقة الجزاء وسددها بقوة لكن بمنتصف المرمى فأمسك بها أليسون بسهولة.

45' قذيفة من هندرسون بعدما هيأ له الكرة فاينالدوم على منطقة الجزاء لكنها تغالط المرمى وتأتي بجواره بأمتار.

الآن ينطلق الشوط الثاني!

نهاية الشوط الأول بتقدم ليفربول بهدف نظيف، استراحة ونواصل في الشوط الثاني.

45' دقيقة واحدة وقت محتسب بدلًا من الضائع

41' لا جديد يذكر، تكتل دفاعي من وست بروميتش في مقابل سيطرة مطلقة من ليفربول، لا أنياب نهائيًا للضيوف.

35' الظهور الأول لوست بروميتش في مناطق ليفربول يعبر عن حالتهم، لمسة يد على المهاجم مانجالا داخل منطقة الجزاء، كان هذا الظهور الأول لأليسون رغم أنه لم يقم بأي تصدي.

28' أرنولد يسدد ركلة حرة من على حدود منطقة الجزاء ولكنها تأتي بعيدة عن المرمى على غير العادة.

22' ماني مرة أخرى! عرضية أرضية هذه المرة من أرنولد لمسها ماني في اتجاه المرمى لولا أنها لمست أوشي وخرجت للركنية بعد ذلك.

20' كرة طولية رائعة من هندرسون إلى داخل منطقة الجزاء باتجاه رأس ماني الذي حوّلها ببراعة تجاه المرمى إلا أنها أتت بجواره بأمتار قليلة.

17' استحواذ مطلق من ليفربول على مجريات المباراة، تقريبًا لم يخرج وست بروميتش من منتصف ملعبه على الإطلاق حتى الآن!

11' جوووووووووووووووووووووووول! ماني يحرز الهدف الأول لليفربول بعد تمريرة من ماتيب تسلمها في منطقة الجزاء وسددها قوية في الشباك.. هدف رائع للنجم السنغالي

6' ليفربول يطالب بركلة جزاء بعد ارتطام الكرة في يد المدافع أوشي، الحكم رفض الأمر وكذلك تقنية الفيديو رغم وضوح اللقطة.

5' الكرة الأولى الخطيرة لليفربول بعد عرضية من روبرتسون باتجاه صلاح لكنها طالت عن المصري بأمتار، لو لمسها لدخلت الشباك.

الآن تنطلق المباراة!

يبدأ المدرب يورجن كلوب بالتشكيل الآتي:

التشكيل | 4-3-3

أليسون

أندري روبرتسون - فابينهو - جويل ماتيب - ألكسندر أرنولد

كيرتس جونز - جوردان هندرسون - جورجينيو فاينالدوم

ساديو ماني - روبيرتو فيرمينو - محمد صلاح

يبدأ المدرب سام ألارديس بالتشكيل الآتي:

التشكيل | 4-1-4-1

صامويل جونستون

كيران جيبس - أوشي - سيمي أجايي - دارنل فورلونج

روماني ساوريس

جرادي ديانجانا - كونور جالاجير - كالوم روبينسون - مات فيليبس

جرانت

