ليفربول وأياكس: مباشر لحظة بلحظة
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ليفربول 0 × 0 أياكس
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33' عرضية قوية خرج عليها الحارس كيلير ومرت منه لرأس نيريس لكنه فشل في وضعها بالشباك ثم احتسب الحكم تسلل.
32' تصدي رائع من كيلير لتسديدة قوية أطلقها المغربي مزراوي، حارس مبشر للغاية.
20' الظهور الأول الفعلي الخطير لأياكس بعد رأسية قوية من كلاسين إلا أن حارس ليفربول الشاب تصدى لها ببراعة.
15' أنتوني يقتحم منطقة جزاء الريدز ويسدد كرة قوية بيسراه لكنها خارج المرمى.
5' جونز مرة أخرى يسدد كرة قوية هيأها له صلاح ولكن لسوء حظه ترتطم في القائم الأيمن.. فرصة محققة ضاعت.
2' الفرصة الخطيرة الأولى لليفربول بعدما هيأ الكرة ديوجو جوتا للقادم من الخلف كيرتس جونز ليسدد كرة قوية ولكن الحارس أونانا يتصدى لها ببراعة.
الآن تنطلق المباراة!
تشكيل ليفربول:
التشكيل | 4-3-3
كاومين كيلير
أندي روبرتسون - جويل ماتيب - فابينهو - نيكو ويليامز
كيرتس جونز - جوردان هندرسون - جورجينيو فينالدوم
ديوجو جوتا - محمد صلاح - ساديو ماني
The Reds to face @AFCAjax 👊🔴— Liverpool FC (@LFC) December 1, 2020
Alisson is out as a precaution due to a tight leg muscle.
تشكيل أياكس:
التشكيل | 4-3-3
أندي أونانا
نيكولاس تاجليافيكو - دالي بليند - بيير شورس - نبيل مزراوي
إيدرسون ألفاريز - دافي كلاسين - ريان جرافنبيرش
أنتوني - دوسان تاديتش - أنتوني
🌟 Star man tonight will be: _______#UCL #livaja https://t.co/DYLHOj5jQr pic.twitter.com/FlGHzDAuQE— AFC Ajax (@AFCAjax) December 1, 2020
أياكس يحتل المركز الثالث بالتساوي مع الوصيف الإيطالي أتالانتا برصيد 7 نقاط لكل منهما، لذلك فالنادي الهولندي لا يمتلك خيارًا آخر سوى العودة من أنفيلد بثلاث نقاط.
ويحتل الريدز صدارة ترتيب المجموعة برصيد 9 نقاط، إلا أن تعثرهم في المباراة الماضية أمام أتالانتا أشعل المنافسة ووضع تأهل الفريق الأحمر إلى دور ثمن النهائي في خطر.
أعزائي المتابعين أهلًا وسهلًا بكم في البث المباشر الكتابي من موقع جول لمباراة ليفربول وأياكس في دوري أبطال أوروبا.