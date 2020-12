ليفربول وأياكس: مباشر لحظة بلحظة

اضغط هنا للدخول إلى مركز المباراة

ليفربول 0 × 0 أياكس

تغطية مباشرة لحظة بلحظة

33' عرضية قوية خرج عليها الحارس كيلير ومرت منه لرأس نيريس لكنه فشل في وضعها بالشباك ثم احتسب الحكم تسلل.

32' تصدي رائع من كيلير لتسديدة قوية أطلقها المغربي مزراوي، حارس مبشر للغاية.

20' الظهور الأول الفعلي الخطير لأياكس بعد رأسية قوية من كلاسين إلا أن حارس ليفربول الشاب تصدى لها ببراعة.

15' أنتوني يقتحم منطقة جزاء الريدز ويسدد كرة قوية بيسراه لكنها خارج المرمى.

5' جونز مرة أخرى يسدد كرة قوية هيأها له صلاح ولكن لسوء حظه ترتطم في القائم الأيمن.. فرصة محققة ضاعت.

2' الفرصة الخطيرة الأولى لليفربول بعدما هيأ الكرة ديوجو جوتا للقادم من الخلف كيرتس جونز ليسدد كرة قوية ولكن الحارس أونانا يتصدى لها ببراعة.

الآن تنطلق المباراة!

التشكيل | 4-3-3

كاومين كيلير

أندي روبرتسون - جويل ماتيب - فابينهو - نيكو ويليامز

كيرتس جونز - جوردان هندرسون - جورجينيو فينالدوم

ديوجو جوتا - محمد صلاح - ساديو ماني

