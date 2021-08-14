ليفربول ونوريتش سيتي: مباشر لحظة بلحظة

تابع البث المباشر الكتابي لحظة بلحظة لمباراة ليفربول ونوريتش سيتي في أولى جولات الموسم الجديد من الدوري الإنجليزي الممتاز، على ملعب كارو رود

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نوريتش سيتي 0× 2 ليفربول

مباشر، لحظة بلحظة



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64' جووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووول فيرمينو يضيف الثاني لليفربول! ماني يسدد والدفاع يشتتها، تصل لصلاح الذي يمررها ببراعة إلى فيرمينو الخالي تمامًا من الرقابة ويسجلها في المرمى

62' تمريرة من ماني إلى تسميكاس الذي يسدد قووووية ولكن كرول يمسك بالكرة

59' تبديلين لليفربول بدخول فيرمينو وفابينيو وخروج جوتا وتشامبرلين

53' أرنولد يلعب الضربة الحرة المباشرة ولكنها تمر بجوار العارضة بقليل

52' بطاقة صفراء لكانتويل بعد عرقلة جوتا في مكان خطير في هجمة مرتدة لليفربول

49' تمريرة من صلاح لماني لجوتا داخل منطقة الجزاء، البرتغالي يحاول المراوغة ولكن دفاع نوريتش ينقذ الموقف ببراعة

48' عرررضية راااائعة من أرنولد بعد تمريرة ممتازة من كيتا، الكرة تصل لماني الذي يسددها ولكن أرونز يشتتها ببراعة وينقذ فرصة في منتهى الخطورة

46' عرضية خطيرة لنوريتش من الجهة اليسرى، ولكن أرنولد يعترضها وتخرج لضربة ركنية

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بتقدم ليفربول على نوريتش بهدف نظيف سجله جوتا

35' مستحيل مستحيل! ركنية لليفربول، يشتتها دفاع نوريتش، الكرة تصل لصلاح يسددها وترتد لماتيب الذي كاد أن يسدد في المرمى الخالي ولكن ليس ميلو! يشتتها من على الخط ويمنع هدف ثاني لليفربول

31' أووووه عرضية خطيرة من بوكي الذي دائمًا ما يتمركز بين فان دايك وتسميكاس ولكن أرنولد يشتت الكرة.. حكم الراية احتسب الهجمة تسلل على الفنلندي

29' ليفربول يواصل الضغط بحثًا عن الهدف الثاني

26' جووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووول جوتا يسجل الهدف الأول لليفربول، أرنوزلد يمرر إلى صلاح الذي لمس الكرة، طالت منه إلى البرتغالي الذي سددها في الشباك

25' بطاقة صفراء أولى في المباراة من نصيب ميلنر بعد تدخل قوي جدًا على بوكي

23' كانتويل يضغط على تسميكاس الذي يخطئ في إرجاع الكرة إلى زميله فان دايك، يحاول استغلال خروج أليسون من مرماه، يسدد كرة قوووية في المرمى مباشرًة ولكنها بعيدة عنه

23' يا الله! ماني يراوغ ويلعب عرضية رائعة يسددها صلاح من لمسة واحدة ولكنها تمر بجوار القائم بقليل!

21' نوريتش يلعب أفضل دقائقه في المباراة الآن، عرضية خطيرة من راشيكا ولكن تسيمكاس يشتت الكرة

19' أووووووووووه فرصة خطيرررررة لنوريتش! بوكي يكسر مصيدة التسلل بذكاء بعد تمريرة مذهلة من كانتويل، ولكن أليسون يُخرج الكرة لضربة ركنية

18' ضربة ركنية لليفربول، دفاع نوريتش يشتتها، الكرة تصل إلى تشامبرلين الذي يسددها من لمسة واحدة ولكن الكرة عالية وبعيدة عن كرول

17' أووووووووه فرصة خطيرة لليفربول عن طريق صلاح! تمريرة رائعة من أرنولد تصل إلى النجم المصري الذي يسدد كرة قوية ولكن كرول يمسك بها

13' انطلاقة من ماني على الجهة اليسرى، تمريرة تصل إلى تشامبرلين الذي يتباطئ في التعامل مع فرصة كادت أن تكون خطيرة، قبل أن يشتتها فريق نوريتش

11' أووووووووووووه هدف محقق يضيع من ليفربول، عرضية رائعة من كيتا إلى جوتا الذي لعبها برأسه ولكنها تصطدم بالعارضة

10' مرواغة وانطلاقة رائعة من تسميكاس، وعرررضية ولكن دفاع نوريتش يشتتها في الوقت المناسب لضربة ركنية

8' خطأ على صلاح بعد أن قام بدفع المدافع هانلي سعيًا للحصول على الكرة

5' سيطرة من نوريتش الذي يبدأ المباراة بحماس كبير وسط جمهوره

2' بينية من ماني كادت أن تضع ميلنر أمام المرمى ولكن كرول يخرج من مرماه ويشتت الكرة

بداية المباراة

تشكيل ليفربول:

قرر المدرب يورجن كلوب الاعتماد على طريقة 4/3/3 ، لتكون على النحو التالي:

التشكيل| 4-3-3

أليسون

تسميكاس - فان دايك - ماتيب - أرنولد

تشامبرلين - ميلنر - كيتا

ماني - جوتا - صلاح

🚨 TEAM NEWS IS IN 🚨



Here's your first Reds line-up of the 21/22 @premierleague campaign, with @VirgilvDijk making his first competitive start since last October 🙌 #NORLIV — Liverpool FC (@LFC) August 14, 2021

تشكيل نوريتش سيتي:

قرر المدرب فاركي اللعب بالتشكيلة التالية:

التشكيل| 4-3-3

كرول

أرونز - هانلي - جيبسون - جيانوليس

روب - جليمور - ليس ميلو

كانتويل - بوكي - راشيكا

يسعى ليفربول لتحقيق بداية جيدة والفوز على العائد مجددًا للدوري من أجل ملاحقة تشيلسي ومانشستر يونايتد بعد بدايتهم الرائعة للموسم، في حين أن نورويتش سيتي يرغب بالاستفادة من تجربته السابقة ومواصلة النتائج المميزة ضد الكبار كما فعل في موسمه الأخير بالدرجة الأولى.

أعزائي المتابعين أهلًا وسهلًا بكم في البث المباشر الكتابي من موقع جول لمباراة ليفربول ونورويتش سيتي في الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي الممتاز، والتي ستُقام على ملعب كارو رود.