خاص - ليفربول يحدد موعد الكشف الطبي لمينامينو

أولى صفقات ليفربول الشتوية

اقترب ليفربول من إنهاء التعاقد مع تاكومي مينامينو، لاعب سالزبورج، خلال الأيام المقبلة بشكل رسمي بعد المفاوضات بين الطرفين الأسابيع الماضية.

وكشف سالزبورج رسمياً عن المفاوضات بين الناديين، وأكدت التقارير أن ليفربول تفوق على مواطنه مانشستر يونايتد في سباق ضم الجناح الياباني.

وعلم "جول" أن مينامينو سيخضع للكشف الطبي مساء اليوم الأربعاء، وسيبدأ رحلته رسمياً مع الريدز في الفاتح من يناير عند فتح سوق الانتقالات.

وتقدر قيمة الصفقة في حدود 7.25 مليون جنيه استرليني، وقد تكون أولى لقاءات صاحب الأربعة وعشرين عاماً في الرابع من يناير في ديربي ليفربول مع إيفرتون لحساب الكأس.

وأوضحت مصادر "جول" أن ليفربول يتابع اللاعب منذ كان في صفوف سيريزو أوساكا بالدوري الياباني لما يرى فيه من إمكانيات تتناسب مع أسلوب لعب النادي.

وسجل مينامينو تسعة أهداف في 22 مباراة بمختلف المسابقات مع سالزبورج خلال النصف الأول للموسم الجاري.

ويلعب ليفربول مساء الأربعاء أمام مونتيري المكسيكي لحساب نصف نهائي كأس العالم للأندية المقامة في قطر.