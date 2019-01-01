ليفربول مُهدد بالسجل الأسوأ، أبطال لأوروبا ودعوا مبكرًا!

مرة واحدة فقط ودع حامل اللقب من دور المجموعات

يستعد ليفربول، حامل اللقب، لموقعة مصيرية أمام ريد بول سالزبورج على ملعب الأخير لحساب الجولة الختامية من بطولة دوري أبطال أوروبا.

ورغم تصدر ليفربول جدول ترتيب المجموعة الخامسة برصيد 10 نقاط، إلا أن متصدر البريميرليج يواجه شبح الخروج من أمجد المسابقات القارية والتحول إلى الدوري الأوروبي إذا ما تعرض للهزيمة.

هزيمة الريدز مع فوز نابولي على خينك البلجيكي في المباراة الأخرى ستعني تصدر الفريق الإيطالي برصيد 12 نقطة، ومن ثم سالزبورج في المركز الثاني بـ10 نقاط بالتساوي مع ليفربول.

ولكن الفريق النسماوي سيتفوق على ليفربول فى عدد الأهداف المسجلة، والتي سيتم الاحتكام لها بعد المواجهات المباشرة، لذلك لا بديل أمام ليفربول سوى تجنب الخسارة، وإن فاز سيتأهل كمتصدر بغض النظر عن نتيجة المباراة الأخرى.

تشيلسي أسوأ مدافع عن اللقب

خلال عصر دوري أبطال أوروبا بالمسمى الجديد، فشل فريق واحد فقط حامل للقب من تخطي دور المجموعات، وهو تشيلسي في موسم 2012/2013.

ولم ينجح البلوز في تجاوز عقبة مجموعته التي ضمَّت معه كلٍ من بطل إيطاليا "يوفنتوس"، بطل أوكرانيا "شاختار دونيتسك" ونوردشيلاند الدنماركي.

ورغم تساويه مع شاختار بالفوز في 3 مبارياتٍ، التعادل في أخرى والهزيمة في اثنتين ليحصد 10 نقاط، بل وتفوقه عليه بفارق هدفين في رصيد الأهداف، إلا أنه قد خرج بسبب قاعدتي المواجهات المباشرة واحتساب الهدف خارج الأرض بهدفين.

إذ خسر تشيلسي أمام شاختار ذهابًا بـ2/1 في أوكرانيا، قبل أن يهزمه إيابًا في ستامفورد بريدج بـ3/2، ليخسر البلوز في النتيجة الإجمالية بـ5/6 وينتقل للدوري الأوروبي -الذي حصدوا لقبه في نهاية المطاف- عقب حلولهم في المركز الثالث.

دور الـ16 عقدة حاملي اللقب في 4 نسخ متتالية

المفارقة الغريبة أن الأندية حاملة اللقب لدوري أبطال أوروبا من موسم 2004/2005 إلى موسم 2007/2008 ودعت كلها البطولة من دور الـ16.

فبورتو حامل اللقب ودع دوري الأبطال 2004/2005 من دور الـ16 على يد الإنتر بتعادله 1/1 في البرتغال والخسارة 3/1 في إيطاليا.

وودع ليفربول حامل اللقب من نفس الدور في 2005/2006 في مفاجأة مدوية على يد بنفيكا بالخسارة في المباراتين 1/0 في البرتغال و2/0 في الأنفيلد روود.

وفي دوري أبطال أوروبا 2006/2007 نجح ليفربول في إقصاء برشلونة حامل اللقب من دو الـ16 بقاعدة الأهداف خارج الأرض بعد الفوز 2/1 في الكامب نو، والخسارة 1/0 في الأنفيلد روود.

وفي موسم 2007/2008 انتهت حملة ميلان في الدفاع عن لقبه من دور الـ16 أيضًا على يد آرسنال الذي تفوق عليه في سان سيرو 2/0.

سسكا "صوفيا وموسكو" تخصصا في إقصاء الأبطال

قبل عصر دوري أبطال أوروبا بالمسمى الجديد كانت المفاجآت حاضرة وبقوة، حيث تخصص الناديان سسكا صوفيا البلغاري وسسكا موسكو الروسي في الإطاحة بـ3 من أبطال أوروبا في الموسم التالي.

ففي كأس أوروبا بالمسمى القديم 19973/1974 ودع أياكس بطل آخر 3 نسخ على يد سسكا صوفيا من الدور الثاني، والذي بدأ فيه حملة الدفاع عن لقبه مباشرة بالخسارة في نتيجة مباراتي الذهاب والإياب 2/1.

وكان نوتنجهام فورست حامل اللقب في آخر موسمين ضحية أخرى لسسكا صوفيا حيث ودع من الدور الأول للمسابقة في موسم 1980/1981 على يد الفريق البلغاري بالخسارة ذهابًا وإيابًا بنفس النتيجة 1/0، في مفاجأة مدوية.

صورة لغلاف جريدة سبورت الكتالونية بعد إقصاء برشلونة المبكر

أما سسكا موسكو الروسي فصنع الحدث عندما أطاح في موسم 1992/1993 ببرشلونة حامل اللقب من الدور الثاني بالفوز عليه في مجموع المباراتين بنتيجة 4/3، حيث كانت تلك ولا تزال واحدة من كبرى مفاجآت البطولة طوال تاريخها بالمسمى القديم والحديث.

من بين المفاجآت الأخرى هو خروج ميلان حامل اللقب من الدور الثاني على يد فينورد في موسم 1969/1970 حيث توج فينورد في النهاية بالبطولة، والغريب أن فينورد البطل عانى في الموسم التالي من الخروج المبكر وبشكل مفاجئ من الدور الأول على يد فريق روماني يدعى يو تي أي أراد ويلعب حاليًا في دوري الدرجة الثانية الروماني.