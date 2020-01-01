ممنوع البصق والتدليك بشروط.. ضوابط عودة الدوري الإنجليزي

وثيقة جديدة يتم عرضهاً غداً على أندية البريميرليج

قامت اللجنة المنظمة للدوري الإنجليزي الممتاز، بوضع وثيقة مكونة من 7 صفحات، بها جميع اللوائح اللازمة لعودة النشاط الرياضي من جديد.

كرة القدم توقفت بشكل كامل في أنحاء العالم بشهر مارس الماضي، بعد انتشار فيروس كورونا في العديد من البلدان خاصة قارة أوروبا.

الجهود مستمرة من أجل عودة معظم الدوريات، وعلى رأسها البريميرليج، وفقاً لما أكدته العديد من التقارير الصحفية الإنجليزية الساعات الماضية.

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ومن المقرر أن يعرض ريتشارد جارليك مدير الكرة في اللجنة المنظمة للبطولة، البروتوكول الخاص لعودة المنافسات مرة أخرى، خلال اجتماع الأندية غداً الجمعة.

وينص البروتوكول على ارتداء اللاعبين أوقية طبية على وجوههم خلال التواجد بالتدريبات، مع القيام بتعقيم جميع الأدوات الرياضية وعلى رأسها الكرات، ومنع البصق على أرض الملعب، لتخفيف احتمالية انتشار العدوى.

ويجب على جميع اللاعبين اجتياز فحص فيروس كورونا قبل 48 ساعة من العودة للتدريب، مع الالتزام بقواعد التباعد الاجتماعي، عن طريق ترك مسافات بين سياراتهم خارج كل مركز تدريبي.

بند آخر يجب الالتزام به من الأندية، وهو منع القيام بالتدليك إلا من خلال الطبيب المتخصص، وتقسيم عدد اللاعبين إلى مجموعات كل مجموعة بها 5 أفراد.

ونشرت صحيفة "ميرور" بعض المقتبسات من هذه الوثيقة جاء فيها:"تنفيذ هذا البروتوكول يتطلب موافقة جميع الأندية، ومن غير المسموح لأي فريق العودة مرة أخرى للتدريبات الجماعية بصورة طبيعية قبل الحصول على موافقة الحكومة".

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يذكر أن النموذج الإرشادي للاتحاد الأوروبي لكرة القدم، يشير إلى ضرورة انتهاء الموسم الحالي قبل بداية شهر أغسطس القادم، مما يحتم عودة التدريبات الجماعية بشكل كامل في 18 مايو المقبل.

ويطمح ليفربول في استئناف الموسم مرة أخرى، ليحقق لقب البريميرليج الغائب عنه لمدة 30 سنة، حيث يحتل صدارة المسابقة بـ82 نقطة مقابل 57 لمانشستر سيتي صاحب المركز الثاني، بعد 29 جولة من عمر البطولة.